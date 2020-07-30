Резко взлетели курсы доллара и евро

30 июля в начале торгов на Московской бирже курс рубля опустился до многомесячных минимумов по отношению к основным валютам, следует из данных данных площадки.

По состоянию на 10:10 доллар взлетел до 73,18 рубля, а евро — до 86,03 рубля. Это максимумы с середины мая и начала апреля соответственно.

За последние 10 дней доллар подорожал почти на 2,5 рубля, а евро — почти более чем на пять рублей. Такой динамике поспособствовал рост евро по отношению к доллару более чем за два года, пишет Lenta.ru.

Причина падения рубля

Одной из главных причин давления на рубль стал отказ Центробанка продавать на бирже всю валюту, вырученную за передачу Сбербанка правительству.

С третьего квартала регулятор ограничит поддержку рубля.

Ранее вдвое сократил продажу валюты и Минфин, что также повлияло на курс рубля.