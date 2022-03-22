РФ прекратила переговоры по мирному договору с Японией

МИД РФ заявил об ответных мерах на решения правительства Японии. Россия отказывается от ведения с недружественной страной переговоров по мирному договору.

Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры о двусторонних отношениях с государством, занимающим «откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны».

Кроме этого, принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года.

Российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах и блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

«Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства», — подчеркнули в МИДе.

В посольстве Японии заявили, что решение России приостановить переговоры о заключении мирного договора является «прискорбным и неприемлемым».

Приостановка российской стороной работы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах «является сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей», ответили «Интерфаксу» в посольстве.

Также страна «выражает категорический протест против объявления в одностороннем порядке ответных мер и попыток возложения ответственности на японскую сторону».

Ранее японские власти присоединились к антироссийским санкциям. Премьер-министр Фумио Кисида попытался убедить партнеров объединить усилия для сдерживания России, которую он обвинил в «расшатывании основ мирового порядка», отметил «Коммерсант».