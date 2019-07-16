Крупнейшая продовольственная выставка в странах Балтии ежегодно знаменует развитие отрасли в целом, выделяет новинки и предоставляет возможность знакомства с серьезными и надежными отраслевыми предприятиями. На Кипсале каждый гурман может почерпнуть идеи для своего рациона, отведать немало нового и увидеть шоу поваров, кондитеров и барменов. Профессионалы изучают свежие идеи, получают новые знания и серьезную пользу для развития своего бизнеса.
В прошлом году выставку посетило 39 100 человек, наблюдавшие за 37 странами, которые в совокупности представила 721 компания.
Выставка проводится с 04 по 07 сентября 2019 года. Место проведения — выставочная зона «Кипсала», Латвия, г. Рига.
- Напитки
- Детское питание
- Консервы
- Кондитерские изделия
- Соусы и заправки
- Сушеные фрукты и орехи
- Мучные пищевые продукты и макаронные изделия
- Пищевые добавки
- Продуктовые ингредиенты
- Свежие продукты
- Замороженная еда
- Морепродукты
- Зерно и специи
- Джемы, мед, патока и халва
- Мясные продукты
- Молоко и молочные продукты
- Природные и органические продукты питания
- Растительные масла и оливки
Центр поддержки экспорта субсидирует оплату аренды выставочного стенда, дополнительного оборудования и дизайна для компаний, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированными на территории Алтайского края.
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