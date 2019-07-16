Если вы ведете бизнес в сфере пищевой индустрии — этот шанс для вас! Фонд развития предпринимательства дает возможность предпринимателям края представить свою продукцию на международной выставке совершенно бесплатно. Расходы на организацию, аренду и сопровождение выставочного стенда возьмет на себя фонд МСП.

Крупнейшая продовольственная выставка в странах Балтии ежегодно знаменует развитие отрасли в целом, выделяет новинки и предоставляет возможность знакомства с серьезными и надежными отраслевыми предприятиями. На Кипсале каждый гурман может почерпнуть идеи для своего рациона, отведать немало нового и увидеть шоу поваров, кондитеров и барменов. Профессионалы изучают свежие идеи, получают новые знания и серьезную пользу для развития своего бизнеса.

В прошлом году выставку посетило 39 100 человек, наблюдавшие за 37 странами, которые в совокупности представила 721 компания.

Выставка проводится с 04 по 07 сентября 2019 года. Место проведения — выставочная зона «Кипсала», Латвия, г. Рига.

Мореродукты. СС0.

Разделы выставки: Напитки

Детское питание

Консервы

Кондитерские изделия

Соусы и заправки

Сушеные фрукты и орехи

Мучные пищевые продукты и макаронные изделия

Пищевые добавки

Продуктовые ингредиенты

Свежие продукты

Замороженная еда

Морепродукты

Зерно и специи

Джемы , мед , патока и халва

мед патока и халва Мясные продукты

Молоко и молочные продукты

Природные и органические продукты питания

Растительные масла и оливки

Центр поддержки экспорта субсидирует оплату аренды выставочного стенда, дополнительного оборудования и дизайна для компаний, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированными на территории Алтайского края.

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