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Алтайский фонд МСП приглашает предпринимателей Алтайского края на выставну продуктов «RIGA FOOD — 2019»

Если вы ведете бизнес в сфере пищевой индустрии — этот шанс для вас! Фонд развития предпринимательства дает возможность предпринимателям края представить свою продукцию на международной выставке совершенно бесплатно. Расходы на организацию, аренду и сопровождение выставочного стенда возьмет на себя фонд МСП.

Латвия, г. Рига.
Латвия, г. Рига.
СС0.

Крупнейшая продовольственная выставка в странах Балтии ежегодно знаменует развитие отрасли в целом, выделяет новинки и предоставляет возможность знакомства с серьезными и надежными отраслевыми предприятиями. На Кипсале каждый гурман может почерпнуть идеи для своего рациона, отведать немало нового и увидеть шоу поваров, кондитеров и барменов. Профессионалы изучают свежие идеи, получают новые знания и серьезную пользу для развития своего бизнеса.

В прошлом году выставку посетило 39 100 человек, наблюдавшие за 37 странами, которые в совокупности представила 721 компания.

Выставка проводится с 04 по 07 сентября 2019 года. Место проведения — выставочная зона «Кипсала», Латвия, г. Рига.

Мореродукты.
Мореродукты.
СС0.
Разделы выставки:
  • Напитки
  • Детское питание
  • Консервы
  • Кондитерские изделия
  • Соусы и заправки
  • Сушеные фрукты и орехи
  • Мучные пищевые продукты и макаронные изделия
  • Пищевые добавки
  • Продуктовые ингредиенты
  • Свежие продукты
  • Замороженная еда
  • Морепродукты
  • Зерно и специи
  • Джемы, мед, патока и халва
  • Мясные продукты
  • Молоко и молочные продукты
  • Природные и органические продукты питания
  • Растительные масла и оливки

Центр поддержки экспорта субсидирует оплату аренды выставочного стенда, дополнительного оборудования и дизайна для компаний, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированными на территории Алтайского края.

Внимание! Необходима регистрация на мойбизнес22.рф

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