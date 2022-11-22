Риска массового банкротства компаний в России нет, заявил экономист

Риска массового банкротства компаний в России нет, заявил «Ленте.ру» экономист Михаил Беляев.

По словам Беляева, у страны довольно много переключений на Восток, а также есть успехи в импортозамещении. Открываются новые пространства для работы компаний, утверждает эксперт.

«Это отличает нас от европейских предприятий, которым некуда деваться ввиду отсутствия заместительных направлений», — отметил он.

Сейчас правительства прилагает усилия, чтобы компании могли стабильно держаться на плаву, добавил Беляев. В частности, это относится к субсидиям, льготным кредитам и специальном налогообложении.

В первую очередь, уверен экономист, обанкротятся компании, деятельность которых связана с поставками иностранных компонентов и деталей.