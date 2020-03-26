Ритейл: уровень потребительского рынка может вернуться в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента, говорится в коллективном обращении ритейлеров премьер-министру Михаилу Мишустину ( РБК ).

Письмо в том числе подписали представители Ассоциации компаний розничной торговли, Ассоциации компаний интернет-торговли, Ассоциации малоформатной торговли и организации «Опора России».

Весь список подписантов объединяет беспрецедентно большое количество участников потребительского рынка.

Падение оборотов отрасли и трафика сегмента — сетевого и несетевого ретейла, малого торгового бизнеса, ресторанов, кафе и ТЦ — составило 50−80% в условиях пандемии COVID-19, говорится в письме.

Сейчас необходимо «поставить на паузу» весь сегмент потребительского рынка, кроме продуктовой торговли, считают ритейлеры.

При этом комплекс мер, предложенный отраслью, должен касаться всего круга компаний, обслуживающего потребительский сектор (производство, опт, логистика, розница, услуги, торговая недвижимость и логистика).

Игроки предлагают установить эти меры с 25 марта по 25 сентября.

Ритейл. Анна Зайкова

«Ведомости» ознакомились с копией письма. Его подлинность подтвердили президент Российского совета торговых центров Булат Шакиров, основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров и Соколов.

Представитель правительства не ответил на запрос.

Комплекс мер

Авторы письма предлагают принять комплекс мер для предприятий онлайн-, офлайн-торговли, кафе и ресторанов. В том числе отменить НДС, налоги на имущество, прибыль и доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход (ЕНВД), выплаты в фонд оплаты труда (ФОТ) на персонал, остающийся в штате компании, и др. По выплате части уже начисленных налогов власти должны предоставить компаниям отсрочку, говорится в письме, пишет 9111.ru.

В документе также указан ряд мер по поддержке финансовой стабильности предприятий. Например, ограничение максимальной ставки кредитования до 8%. Авторы письма предлагают временно снизить и унифицировать ставки банковского обслуживания (эквайринга), предоставить компаниям отсрочки по выплатам процентов по кредитам и др.

Ритейл. Анна Зайкова

Среди других предложений — отмена арендной платы для компаний офлайн-, интернет-торговли и общепита, кроме продовольственного ритейла. Последний должен быть «переведен на аренду исходя из процента выручки», говорится в письме.

Кроме этого авторы хотят запретить расторжение договоров аренды, кроме как по соглашению сторон. Также они считают, что нужен запрет на рассмотрение дополнительных мер по регулированию производства, оптовой и розничной торговли и др.

Торговые центры и ритейл спасет только полная отмена налогов, включая НДС, который составляет значительную долю налоговой нагрузки компаний, считает Шакиров. По его словам, в условиях, когда выручка у некоторых предприятий упала на 80%, у них просто недостаточно средств для поддержания бизнеса и платы по счетам