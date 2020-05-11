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Экономика

Ритейлеры обратились в Госдуму по кабальному арендному вопросу в условиях пандемии

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.

Пустой торговый центр.
Пустой торговый центр.
СС0

Соответствующие обращения организации направили 9 мая спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

«Мы полностью поддерживаем этот законопроект и считаем, что он позволит сбалансировать арендный рынок, даст возможность арендаторам договориться с арендодателями о сотрудничестве в изменившихся рыночных условиях. По сути, если возможности сторон в переговорах так и останутся несопоставимыми, уже летом мы увидим полностью пустые ТЦ в связи с банкротствами ретейлеров», — заявил РБК президент АКИТ Артем Соколов.

«Суть предложения касается снижения финансовой нагрузки на организации, которые сейчас простаивают, чья деятельность ограничена. Сейчас имеется ситуация, в которой ты в отсутствие выручки и какой-либо прибыли должен платить обязательные платежи: заработную плату, налоги и аренду. Если по вопросам о налогах и зарплате были приняты какие-то решения, то вопрос об аренде — это вопрос, который довольно больно бьет по нам, и решить его можно довольно оперативно», — сказал глава АКОРТ Сергей Беляков.

Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса — самоизоляция, закрытие объектов непродовольственной розничной торговли и услуг либо переход на дистанционный формат торговли — покупательская активность снизилась, а выручка упала на 90% или полностью, говорится в письме АКОРТ.

Однако в этих условиях большинство арендодателей хотят сохранить прежнюю финансовую модель отношений, игнорируя финансовое положение арендаторов, у которых нет возможности нести нагрузку в прежнем размере.

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