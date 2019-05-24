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Экономика

Ритейлеры предупредили российские банки о росте цен из-за оплаты картами

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратились в Ассоциацию банков России (АБР) с предупреждением — продукция в магазинах может подорожать из-за высоких тарифов на их оплату банковскими картами.

Кошелек, банковские карты.
Кошелек, банковские карты.
СС0

За последние пять лет эквайринг для ретейлеров подорожал с 2,8% до 4,5%. Кроме того, в 2019 году из-за высоких эквайринговых ставок продавцы могут недополучить 10% прибыли, пишут «Известия» со ссылкой на письмо двух ассоциаций в АБР.

«Оплата банковскими картами обходится организациям торговли в четыре раза дороже, чем прием наличных денежных средств с последующей их инкассацией. Сложившаяся ситуация делает экономически невыгодным прием к оплате банковских карт и стимулирует возврат в том числе предприятий малого и среднего бизнеса к расчетам наличными», — указано в письме.

Для сравнения —средняя ставка эквайринга варьируется от 1,2% до 1,5%, тогда как ставка на инкассацию составляет 0,18% — 0,22%, пишет polit.ru.

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