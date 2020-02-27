Родственный «стартап»: младшую дочь Шойгу привлекли на работу в фонд объемом 5 млрд рублей

Создаваемая структура целевым объемом в 5 млрд рублей станет инвестировать в стартапы на ранних стадиях, сообщает «Коммерсантъ».
По словам управляющего партнера АФК «Система» Артема Сиразутдинова, который возглавит совет директоров нового фонда, Sistema SmartTech будет отдавать предпочтение российским проектам.
«Гонка героев»
Ксения Шойгу в 2015 году возглавила проект «Гонка героев», запущенный в 2013 году.
Эта военно-спортивная игра проводится при содействии Минобороны РФ, а в числе ее партнеров — группа компаний ГАЗ, ВПК-АМЗ, «Газпром-Медиа», WorldClass, пишет News.ru.
В гонках принимают участие команды Сбербанка, СОГАЗа, «Лаборатории Касперского» и многие другие. По словам самой Ксении, это не основной ее бизнес, а любимое увлечение.
Была совладельцем ООО «Барвиха, 4» вместе со своей матерью Ириной и сыном спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергеем, пишет Тайга.инфо.
Ксения Шойгу — соучредитель ООО «Кэпитал Перформ». Летом 2018 года эта компания стала совладельцем ООО «Арциус», которое затем получило четыре государственных и муниципальных контракта, крупнейший из которых с ГУП «Мосгортрансом» на 111 млн за медицинские осмотры.
О старшей дочери
Старшая дочь министра обороны — Юлия Шойгу — российский государственный деятель, директор Центра экстренной психологической помощи Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 2002 года.
Автор научных работ по психологии экстремальных ситуаций. Награждена государственными и ведомственными наградами.