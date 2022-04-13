Рогозин назвал стоимость создания орбитальной группировки «Сфера»

«Для того, чтобы развернуть эту систему в плановые сроки, достаточно будет финансировать работы ежегодно в объеме порядка 10 миллиардов рублей», — сказал Рогозин.
Речь не идет о больших и дорогих спутниках. Нужны легкие и дешевые аппараты для низких и средних орбит, причем в большом количестве.
«Мы с Министерством финансов этот вопрос проговорили, понимание достигнуто, думаю, что все будет нормально», — добавил глава «Роскосмоса».
Проект многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера» предполагает, что всего на орбиту будут выведены около 380 спутников.
В систему войдут 7 аппаратов «Экспресс», 4 аппарата «Экспресс-РВ», 12 спутников «Скиф» для широкополосного доступа в интернет, 264 спутника «Марафон» для интернета, 2 спутника связи «Ямал», 3 спутника ДЗЗ «Смотр», 84 аппарата оптического наблюдения «Беркут-О» и «Беркут-ВД» и 12 радиолокационных «Беркут-X» и «Беркут-XLP».
Запуск первого аппарата — демонстратора «Скиф-Д» — запланирован на осень 2022 года совместно с блоком спутников связи «Гонец-М».