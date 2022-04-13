13 апреля
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Экономика

Рогозин назвал стоимость создания орбитальной группировки «Сфера»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил РИА «Новости», что создание многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера» потребует 10 млрд рублей ежегодно.

"Час Земли".
"Час Земли".
pixabay.com/

«Для того, чтобы развернуть эту систему в плановые сроки, достаточно будет финансировать работы ежегодно в объеме порядка 10 миллиардов рублей», — сказал Рогозин.

Речь не идет о больших и дорогих спутниках. Нужны легкие и дешевые аппараты для низких и средних орбит, причем в большом количестве.

«Мы с Министерством финансов этот вопрос проговорили, понимание достигнуто, думаю, что все будет нормально», — добавил глава «Роскосмоса».

Проект многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера» предполагает, что всего на орбиту будут выведены около 380 спутников.

В систему войдут 7 аппаратов «Экспресс», 4 аппарата «Экспресс-РВ», 12 спутников «Скиф» для широкополосного доступа в интернет, 264 спутника «Марафон» для интернета, 2 спутника связи «Ямал», 3 спутника ДЗЗ «Смотр», 84 аппарата оптического наблюдения «Беркут-О» и «Беркут-ВД» и 12 радиолокационных «Беркут-X» и «Беркут-XLP».

Запуск первого аппарата — демонстратора «Скиф-Д» — запланирован на осень 2022 года совместно с блоком спутников связи «Гонец-М».

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