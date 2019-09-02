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Экономика

Рогозин ответил на критику по поводу сроков строительства космодрома

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на недовольство вице-премьера России Юрия Борисова сроками строительства объектов космодрома Восточный.

Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме "Восточный".
Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме "Восточный".
roscosmos.ru

«А так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле», — написал глава госкорпорации в своем микроблоге.

Рогозин также сообщил, что 3 сентября на космодроме в рамках строительства второй очереди будет залито около 1,5 тыс. кубических метров бетона.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов в интервью газете «Ведомости» сообщил, что правительство России не удовлетворено темпами строительства космодрома Восточный и может привлечь к возведению объектов другие ведомства.

В 2022 году все работы должны быть завершены, чтобы успеть подготовиться к первому пуску «Ангары» в 2023 году, напоминает РИА Новости.

В конце июля 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о «большой беде», которая преследует строителей на космодроме — на Дальнем Востоке месяцами идут дожди, пишет bfm.ru. Поэтому котлован под стартовые сооружения постоянно заливает, но, по его словам, строительство укладывается в сроки.

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