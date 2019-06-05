Рогозин пообещал президенту «Государево око» и возможность рулить страной из космоса

Проект «Государево око», который предлагает реализовать госкорпорация «РОскосмос», предусматривает возможность руководства страны в режиме реального времени видеть ситуацию в регионах, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, сообщает «Интерфакс».

Система «Государево око» поможет видеть через космические снимки очень высокого разрешения до одного метра и даже меньше метра динамику изменения любых процессов на Земле, рассказал Рогозин.

«Например, пожары — в интересах МЧС, сквозь сильное задымление мы можем выводить на площадь 25 квадратных метров пожарную авиацию. Так — пойди найди эпицентр возгорания — все видно из космоса», — сказал глава «Роскосмоса».

Кроме того, он предложил использовать возможности «Государева ока» для мониторинга пахотных земель и сельхозугодий.

Дмитрий Рогозин ( справа) на космодроме «Восточный». roscosmos.ru

«Полный доступ к этой системе будет иметь президент, думаю, что при контакте с региональными властями можно использовать эти данные, когда отчеты регионов идут одни, но у главы государства есть возможность моментально все увидеть в режиме реального времени. Что реально происходит со стройками, объектами, людьми, посевами, дорогами и многое-многое другое», —сказал Рогозин.

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Он назвал создаваемую систему «хорошим зрением, пронизывающим всю инфраструктуру государства». Рогозин отметил, что такой же доступ к данным системы должен иметь и кабинет министров.