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Экономика

«Росгосстрах» признан легендарным брендом России

Компания «Росгосстрах» вошла в число победителей конкурса «50 легендарных брендов нашей страны». Объявленный газетой «Комсомольская правда» конкурс брендов, уверенно шагнувших из Советского Союза в современную Россию, длился более полугода. За это время за горячо любимые всеми бренды проголосовали более 4 млн россиян. По итогам народного голосования определились победители, получившие наибольшее число голосов читателей газеты. Церемония награждения прошла 22 марта в Москве.

Антон Гамов.
Антон Гамов.
Фото предоставлено компанией Росгосстрах.

Поздравляя «Росгосстрах», ведущий церемонии отметил, что звание «Легендарный бренд» присваивается старейшей страховой компании в России, которая является правопреемником Госстраха СССР, основанного в 1921 году, и в позапрошлом году отметила свой 100-летний юбилей. Современный «Росгосстрах» — это огромный спектр страховых продуктов как для индивидуальных, так и для корпоративных клиентов, включая страхование здоровья, имущества, автомобилей и т.д. Под надежной страховой защитой «Росгосстраха» находятся миллионы клиентов и сотни тысяч компаний. Является самым узнаваемым страховым брендом в России (93% опрашиваемых людей ответили, что знают «Росгосстрах») и работает в каждом уголке страны — в 83 регионах.

Антон Гамов, директор департамента поддержки агентских и офисных продаж СК «Росгосстрах», принимая награду и благодаря публику за высокую оценку бренда, подчеркнул: «Звание „Легендарный бренд“ не только приятно каждому сотруднику и страховому агенту, работающему в „Росгосстрахе“, но и большая ответственность перед общественностью и своего рода кредит доверия на годы вперед».

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