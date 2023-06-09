«Росгосстрах» в первом квартале 2023 года укрепил свое лидерство в классическом страховании домов и дач

В первом квартале этого года «Росгосстрах» вновь занял первую строчку в рейтинге страховщиков, обеспечивающих страховой защитой принадлежащие россиянам дома и дачи. Об этом свидетельствует обнародованные 7 июня Банком России статистические показатели страхового рынка за январь-март 2023 года.

За три первых месяца сборы «Росгосстраха» по страхованию строений физических лиц составили более 2,3 млрд рублей. На долю старейшей страховой компании России приходится третья часть (32,7%) всех премий, полученных отечественными страховщиками в этом сегменте рынка. Отрыв от ближайшего преследователя превышает 1 млрд рублей. Общий объем ответственности «Росгосстраха» по договорам страхования строений составляет 1,875 трлн рублей.

Выплаты страховщика по договорам страхования домов и дач в первом квартале составили почти 376,5 млн рублей. Это также самый большой показатель среди российских страховых компаний.

Укрепление позиций в историческом для компании виде страхования в «Росгосстрахе» считают важным достижением, ключевую роль в котором сыграл мощный агентский корпус, сохраняющий фокус приложения усилий на классическом страховании жилья и имущества. Благодаря эффективной работе агентов и продуманной линейке продуктов страхования ИФЛ с оптимальным покрытием страховщику удается обеспечивать положительные темпы роста по этому направлению. Так, в первом квартале 2023-го они составили 106% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.