Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 февраля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Роскачество раскрыло обман с ГОСТом в магазинах

Около трети продающихся в российских магазинах товаров не соответствуют требованиям ГОСТа. Причем, несмотря на то, что указывают его на упаковке, сообщил глава Роскачества Максим Протасов, которого цитирует ТАСС.

Сыр Адыгейский
Сыр Адыгейский
Из открытых источников в Интернете

«На упаковке и в маркировке более чем 40 процентов испытанных Роскачеством товаров заявлено их соответствие национальным стандартам. Однако, исследования Роскачества показывают, что в среднем треть указанным ГОСТам не соответствует», — отметил Протасов.

В качестве примера он привел недавнее исследование сыра сорта «российский» — из 30 проверенных образцов семь указали на упаковке ГОСТ, однако ни один из них не соответствовал требованиям стандарта.

Роскачество поддерживает недавнюю инициативу Росстандарта о введении штрафов в размере одного процента от годовой выручки производителя за нарушение требований ГОСТа, заявил Протасов. По его словам, упоминание ГОСТа на упаковке служит для компаний «беспроигрышным маркетинговым ходом», что может привести к его обесцениванию, пишет Lenta.ru.

По действующим правилам, производители не обязаны соблюдать требования ГОСТа, если не указывают его на упаковке. В этом случае обязательными для них становятся более простые Технические условия.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость