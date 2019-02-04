Роскачество раскрыло обман с ГОСТом в магазинах

Около трети продающихся в российских магазинах товаров не соответствуют требованиям ГОСТа. Причем, несмотря на то, что указывают его на упаковке, сообщил глава Роскачества Максим Протасов, которого цитирует ТАСС .

«На упаковке и в маркировке более чем 40 процентов испытанных Роскачеством товаров заявлено их соответствие национальным стандартам. Однако, исследования Роскачества показывают, что в среднем треть указанным ГОСТам не соответствует», — отметил Протасов.

В качестве примера он привел недавнее исследование сыра сорта «российский» — из 30 проверенных образцов семь указали на упаковке ГОСТ, однако ни один из них не соответствовал требованиям стандарта.

Роскачество поддерживает недавнюю инициативу Росстандарта о введении штрафов в размере одного процента от годовой выручки производителя за нарушение требований ГОСТа, заявил Протасов. По его словам, упоминание ГОСТа на упаковке служит для компаний «беспроигрышным маркетинговым ходом», что может привести к его обесцениванию, пишет Lenta.ru.

По действующим правилам, производители не обязаны соблюдать требования ГОСТа, если не указывают его на упаковке. В этом случае обязательными для них становятся более простые Технические условия.