«Роскосмос» получит часть акций ФНПЦ «Алтай»

Госкорпорация «Роскосмос» получит часть акций дочерних предприятий Московского института теплотехники. Одно из них бийский федеральный научно-производственный центр «Алтай». Соответствующий указ президента от 22 августа опубликован на сайте правовой информации.

«Роскосмос» получит 5,3% акций ФНПЦ «Алтай». Госкорпорация станет миноритарным акционером, то есть размер пакета акций не позволит ему напрямую участвовать в управлении компанией.

Также в «Роскосмос» перейдет 30,3% акций особого конструкторского бюро «Прожектор», 12% акций НПЦ «Титан-Баррикады», 4,2% АО «Воткинский завод» (производящий ракеты «Искандер-М», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава») и 0,00042% акций НПЦ «Альтернативная энергетика».

ФНПЦ «Алтай» — государственное предприятие оборонной промышленности в Бийске. Основные направления деятельности: синтез и создание новых высокоэнергетических материалов и технологий их производств, высокопредохранительные взрывчатые вещества, газогенерирующие установки, в том числе для нужд нефте- и газодобывающей промышленности, приборостроение, медпрепараты, проектирование и тиражирование мини-заводов.