Россельхозбанк и Mastercard объявили о старте специальной акции для поклонников хоккея

К розыгрышу билетов допускаются клиенты, совершившие не менее пяти операций общей суммой свыше 5 тысяч рублей в течение недели с использованием кредитной карты Mastercard, выпущенной Россельхозбанком.
Подробнее узнать о правилах акции можно на специальной странице сайта «Россельхозбанка» по адресу www.rshb.ru/natural/khl-rshb. Участники акции могут выбрать интересующий хоккейный матч, исходя из желаемой даты, города проведения и выступающих клубов КХЛ, и принять участие в розыгрыше билетов.
Акция будет действовать во всех городах проведения матчей Регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги до 29 февраля 2020 года.
АО «Россельхозбанк»