Россельхозбанк и Mastercard объявили о старте специальной акции для поклонников хоккея

Россельхозбанк совместно с международной платежной системой Mastercard запустили акцию «На хоккей с РСХБ и Mastercard». В рамках данной акции клиенты могут выиграть билеты на матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На каждый хоккейный матч разыгрываются по 3 билета на двоих.