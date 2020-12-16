Россельхозбанк на Алтае и АККОР продолжили диалог по новому продукту для фермеров

Департамент малого и среднего бизнеса Россельхозбанка, руководство Алтайского регионального филиала и представители краевой Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) провели совещание в онлайн формате, на котором обсудили концепцию новых продуктов банка для фермеров.

Целями совещания стали: разработка концепции тарифных планов и формирование конкурентоспособного предложения для компаний АПК, включающего как наиболее востребованные услуги банка в рамках рассчетно-кассового и дистанционного банковского обслуживания, так и продукты партнеров банка.

«Поддержка компаний АПК: как крупных, серьезных игроков на рынке, так и начинающих фермеров — всегда было и остается важнейшей задачей Россельхозбанка. Все наши ключевые инициативы направлены на то, чтобы фермерам было удобно, комфортно, а главное, выгодно сотрудничество с банком. Мы запустили в этом году экосистему „Свое. Фермерство“, которая в значительной мере систематизирует и облегчает ведение агробизнеса, помогает находить сбыт продукции. Более 280 фермеров Алтайского края и Республики Алтай уже присоединились к нашей экосистеме. Оценка новых продуктов банка со стороны клиентов, членов АККОР, находящихся на разных этапах развития, позволит РСХБ в 2021 году предложить именно тот продукт, который будет востребованным для АПК», — сказал заместитель директора Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Борис Бабаев, добавив, что совещания между представителями банка и Союза теперь проходят на еженедельной основе.

«На этот раз это была больше техническая встреча, по отработке решений, которые были приняты ранее. Состоялся открытый диалог потребителей банковского продукта со специалистами банка по конкретным направлениям: отрабатывались механизмы, что еще нужно сделать по продукту, чтобы он стал доступным и более широко используемым. С мест прозвучали толковые предложения. В этом году Директор Алтайского филиала избран членом Совета АККОР края, и мы стали более тесно сотрудничать. Тем более, что банк предлагает интересные программы для малого бизнеса — они положительно влияют на развитие отрасли. Кроме этого, многие отметили активную работу по сельской ипотеке. Это тоже повлияло на рост доверия к Россельхозбанку», — отметил Александр Вайс, исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края.

В 2020 году членам АККОР Алтайского края было выдано 42 кредита и 8 корпоративных карт, на общую сумму порядка 300 млн рублей.

По итогам анализа предложений региональных филиалов АККОР будет проведена повторная встреча в формате видеоконференции для обсуждения доработанного продуктового предложения банка для фермеров.

АО «Россельхозбанк»