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Россельхозбанк на Алтае на 45% увеличил кредитование сезонных работ

За пять месяцев текущего года аграрии двух Алтаев на сезонные работы получили в Россельхозбанке кредитов более чем на 2,2 млрд рублей, что превышает показатели аналогичного периода 2019 года на 45%. Из них по льготной ставке оформлено кредитов на 1,8 млрд рублей.

Комбайн.
Комбайн.
Анна Зайкова

Всего же по стране за этот же период 2020 года РСХБ выдал заемщикам АПК 628,9 млрд рублей, что на 30,7% больше показателей прошлого года на эту же дату. Порядка 87% корпоративных заемщиков АПК — предприятия сегмента малого и среднего бизнеса.

Ирина Жачкина,
первый заместитель председателя правления РСХБ:

Сейчас наша ключевая цель — обеспечить аграриев необходимыми средствами на посевную и уборку урожая. Мы считаем важнейшей задачей создание условий для того, что аграрии не испытывали сложности с кредитным ресурсом даже в текущей эпидемиологической ситуации. Для наших заемщиков действует механизм льготного кредитования предприятий АПК, предусматривающий предоставление кредитов по ставке не выше 5% годовых. Больше половины кредитов на проведение сезонно-полевых работ выдано Банком по льготной ставке.

За отчетный период АО «Россельхозбанк» предоставил аграриям на проведение сезонных работ 82 млрд рублей по льготной ставке, в том числе 31,8 млрд предприятиям малого и среднего бизнеса. Общий объем кредитных средств на проведение сезонных работ составил 201,9 млрд руб. с начала текущего года. Это на 26,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Общий объём выдач льготных кредитов в Алтайском крае на 01.06.2020 составил порядка 3,9 млрд рублей, из них 1,8 млрд рублей — инвестиционные кредиты.

Объем выдач льготных кредитов РСХБ по стране — 138,6 млрд рублей, из которых 84,9 млрд относится к краткосрочным и 53,7 млрд в рамках инвестиционного кредитования.

Николай Бойко,
директор Алтайского филиала:

Своевременная финансовая поддержка и благоприятные погодные условия позволили нашим алтайским аграриям провести посевную кампанию намного раньше, чем в предыдущие годы. Несмотря на сложности, связанные с эпидемиологической обстановкой, банк активно работал в данном направлении и делал все возможное, чтобы обеспечить наших клиентов финансовыми средствами.

РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ. Тариф «Сезонный Легкий» ориентирован на представителей малого и микробизнеса и рассчитан на приобретения минеральных и органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений. По условиям продукта клиенты Банка могут получить целевые займы в сумме до 50 млн рублей в ускоренном порядке. Всего по двум документам — кредитной заявке и справке из налогового органа — можно получить в кредит до 5 млн рублей.

АО «Россельхозбанк»

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