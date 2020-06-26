Россельхозбанк на Алтае на 45% увеличил кредитование сезонных работ

За пять месяцев текущего года аграрии двух Алтаев на сезонные работы получили в Россельхозбанке кредитов более чем на 2,2 млрд рублей, что превышает показатели аналогичного периода 2019 года на 45%. Из них по льготной ставке оформлено кредитов на 1,8 млрд рублей.

Всего же по стране за этот же период 2020 года РСХБ выдал заемщикам АПК 628,9 млрд рублей, что на 30,7% больше показателей прошлого года на эту же дату. Порядка 87% корпоративных заемщиков АПК — предприятия сегмента малого и среднего бизнеса.

Ирина Жачкина,

первый заместитель председателя правления РСХБ:

Сейчас наша ключевая цель — обеспечить аграриев необходимыми средствами на посевную и уборку урожая. Мы считаем важнейшей задачей создание условий для того, что аграрии не испытывали сложности с кредитным ресурсом даже в текущей эпидемиологической ситуации. Для наших заемщиков действует механизм льготного кредитования предприятий АПК, предусматривающий предоставление кредитов по ставке не выше 5% годовых. Больше половины кредитов на проведение сезонно-полевых работ выдано Банком по льготной ставке.

За отчетный период АО «Россельхозбанк» предоставил аграриям на проведение сезонных работ 82 млрд рублей по льготной ставке, в том числе 31,8 млрд предприятиям малого и среднего бизнеса. Общий объем кредитных средств на проведение сезонных работ составил 201,9 млрд руб. с начала текущего года. Это на 26,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Общий объём выдач льготных кредитов в Алтайском крае на 01.06.2020 составил порядка 3,9 млрд рублей, из них 1,8 млрд рублей — инвестиционные кредиты.

Объем выдач льготных кредитов РСХБ по стране — 138,6 млрд рублей, из которых 84,9 млрд относится к краткосрочным и 53,7 млрд в рамках инвестиционного кредитования.

Николай Бойко,

директор Алтайского филиала:

Своевременная финансовая поддержка и благоприятные погодные условия позволили нашим алтайским аграриям провести посевную кампанию намного раньше, чем в предыдущие годы. Несмотря на сложности, связанные с эпидемиологической обстановкой, банк активно работал в данном направлении и делал все возможное, чтобы обеспечить наших клиентов финансовыми средствами.

РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ. Тариф «Сезонный Легкий» ориентирован на представителей малого и микробизнеса и рассчитан на приобретения минеральных и органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений. По условиям продукта клиенты Банка могут получить целевые займы в сумме до 50 млн рублей в ускоренном порядке. Всего по двум документам — кредитной заявке и справке из налогового органа — можно получить в кредит до 5 млн рублей.

АО «Россельхозбанк»