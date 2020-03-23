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Экономика
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Россельхозбанк на Алтае нарастил кредитование сезонных работ

По данным на середину марта региональный филиал АО «Россельхозбанк» выдал на сезонные полевые работы аграриям Алтайского края и Республики Алтай более 870 млн рублей. Это на 123 млн рублей больше, чем годом ранее на эту же дату. Прирост составил 16%.

За 2 месяца 2020 года общий объем кредитных средств, выданных Россельхозбанком на проведение сезонных работ в России, составил 96 млрд рублей, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них более 70% кредитов оформлено по льготным ставкам.

Еще до наступления весны аграрии начинают подготовительные работы прежде всего по пополнению минеральных и органических веществ в почве, закупке и сортировке семян для посева, ремонту и закупке почвообрабатывающей и посевной техники. От того, насколько готов парк техники, зависит быстрота и продуктивность весенних посевных работ. В этом году прогнозируют раннюю весну на Алтае, и подготовка к весенне-полевым работам находится в завершающей стадии.

Николай Бойко,
директор Алтайского регионального филиала:

Традиционно Россельхозбанк кредитует подготовку и проведение сезонно-полевых работ, как основной участник госпрограммы льготного кредитования АПК. Год от года спрос на льготные кредиты, по ставке не выше 5% годовых, уверенно растет. Сельхозпроизводители получают возможность улучшать технологическую базу и, как следствие, повышать урожайность. Наша задача остается неизменной — обеспечить необходимые объемы финансирования данного направления максимально быстро.

РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ. Для малого и микробизнеса Банк разработал кредитный продукт «Сезонный Легкий» на приобретение минеральных и органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений. По условиям продукта кредит до 5 млн рублей можно получить всего по двум документам — кредитной заявке и справке из налогового органа. На целевые займы в сумме свыше 5 млн рублей распространяются сокращенные сроки принятия решения о кредитовании. Действуют специальные продукты «МикроАПК» и новый механизм кредитования для членов ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов по упрощенному пакету документов.

АО «Россельхозбанк»

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