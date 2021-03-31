Россельхозбанк на Алтае поддержал подготовку к посевным работам на 1 млрд

С начала года Алтайский региональный филиал РСХБ выдал на сезонно-полевые работы более 1,1 млрд рублей, превысив показатели прошлого года за этот же период на 36 млн. Всего же на развитие агропромышленного комплекса двух регионов только в этом году выделено уже более 2,4 млрд рублей, что на 23% больше, чем в 2020 году.

Кредитование сезонных работ является одним из приоритетов в деятельности Россельхозбанка, и большая часть средств выдается аграриям по льготной ставке. Еще до наступления весны аграрии начинают подготовительные работы, прежде всего, по пополнению минеральных и органических веществ в почве, закупке и сортировке семян для посева, ремонту и закупке почвообрабатывающей и посевной техники. От того, насколько готов парк техники, зависит быстрота и продуктивность весенних агротехнических работ.

«С Россельхозбанком сотрудничаю давно, уже больше 10 лет. Беру инвестиционные, сезонные и краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств, потому что есть льготные программы и предлагаются оптимальные условия. К посевной, в основном, готовы. Будем сеять в этом году пшеницу, ячмень, лен, рапс, сою и подсолнечник. Сейчас заканчиваем оформление кредита на покупку трактора, сеялки и двух комбайнов, так что к работам непосредственно на земле подойдем во всеоружии. Ждем только теплой весны и хорошей погоды летом», — прокомментировал глава крестьянского хозяйства из Ребрихинского района Евгений Долгов.

«Наша задача остается неизменной: обеспечить необходимые объемы финансирования сезонных работ и АПК в целом максимально быстро. Ведь именно весенние работы определяют успех всего сезона. При рассмотрении заявок мы индивидуально подходим к каждому заемщику, стремимся сделать все, чтобы обеспечить своевременное и качественное финансирование алтайских аграриев», — сообщил директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ. Для малого и микробизнеса Банк разработал кредитный продукт «Сезонный Легкий» на приобретение минеральных и органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений. По условиям продукта кредит до 5 млн рублей можно получить всего по двум документам — кредитной заявке и справке из налогового органа. На целевые займы в сумме свыше 5 млн рублей распространяются сокращенные сроки принятия решения о кредитовании. Действуют специальные продукты «МикроАПК» и новый механизм кредитования для членов ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов по упрощенному пакету документов. Кроме этого, Россельхозбанк активно развивает цифровую экосистему Свое Фермерство, где каждый зарегистрировавшийся может значительно облегчить и упростить ведение своего агробизнеса.

АО «Россельхозбанк»