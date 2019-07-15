Россельхозбанк на Алтае подвел итоги первого полугодия по розничному направлению

Алтайский филиал подвел предварительные итоги по розничному направлению за I полугодие 2019 года. За отчетный период Россельхозбанк выдал жителям двух Алтаев свыше 2,1 млрд рублей кредитных средств. Благодаря этому, общий кредитный портфель физических лиц на 1 июля 2019 года превысил 11,3 млрд рублей, прирост составил более 348 млн рублей. В настоящее время количество заемщиков филиала Банка превысило 106 тысяч человек.

Объем привлеченных средств в розничном сегменте за отчетный период также показал стабильный рост. С начала 2019 года средства на счетах физических лиц превысили отметку в 15,7 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 626 млн рублей. Более 14,6 млрд рублей из общего депозитного портфеля физических лиц приходится на срочные вклады жителей двух регионов. Количество вкладчиков в Алтайском филиале превысило 82 тысячи.

Николай Бойко,

заместитель директора Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк»:

Конкурентные ценовые предложения Банка по кредитным и депозитным продуктам, широкая сеть офисов продаж, постоянная работа над качеством обслуживания — все это привлекает большее количество клиентов в Россельхозбанк.

Источник: Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк»