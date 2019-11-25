Россельхозбанк на Алтае подвел итоги работы за 10 месяцев 2019 года

С января текущего года Россельхозбанк профинансировал реальный сектор экономики Алтая на общую сумму более 5,4 млрд рублей, из них в сферу АПК было направлено 4,4 млрд рублей.

Приоритетом остается кредитование сезонных полевых работ. За 10 месяцев текущего года на эти цели направлено более 2,8 млрд кредитных средств и более 87% из них предоставлено клиентам по льготной ставке. Представители крупного агробизнеса в двух регионах получили от РСХБ на сезонные работы более 926 млн, а малого и среднего — более 1,9 миллиардов рублей. За это время между Алтайским филиалом Россельхозбанка и сельхозпредприятиями заключено 140 кредитных договоров.

Алтайский филиал продолжает активно кредитовать население двух Алтаев. Объем кредитного портфеля на анализируемую дату превысил 11,6 млрд рублей. Наиболее востребованными банковскими продуктами у населения региона традиционно остаются потребительские и ипотечные кредиты. Объем ипотечного кредитного портфеля физических лиц Алтайского регионального филиала РСХБ превысил 4,4 млрд рублей. Займы на жилье в 2019 году уже оформили более 600 человек.

В 2019 году отмечается рост привлеченных средств клиентов как юридических, так и физических лиц. Совокупный портфель привлеченных средств клиентов филиала за 10 месяцев текущего года превысил 29,5 млрд рублей, прирост с начала года составил 16,5%.

При этом объём средств юридических лиц, размещенных в филиале превысил 12,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 26,4%. Объем привлеченных средств частных клиентов — более 16,5 млрд рублей, увеличение с начала года составило 9,7%.

Николай Бойко,

директор Алтайского филиала АО «Россельхозбанк»:

По итогам 10 месяцев 2019 года Алтайский филиал РСХБ показал положительную динамику по основным показателям деятельности. Во многом это результат планомерной системной работы нашей команды. Мы гордимся тем, что наша работа способствует повышению доходности и финансовой устойчивости АПК региона и всей страны. В планах наращивание долгосрочных вложений в отрасль, расширение продуктовой линейки, а также поддержка сельхозпроизводителей, деятельность которых ориентирована на экспортные поставки.

АО «Россельхозбанк»