Россельхозбанк на Алтае подвел предварительные итоги года

В Алтайском филиале Россельхозбанка подвели предварительные итоги работы в уходящем году. В текущем году отмечается увеличение клиентской базы филиала на 4% -количество клиентов превысило 222 тысячи, в том числе юридических лиц более 7,3 тыс клиентов и порядка 215 тыс клиентов — физических лиц.

Кредитный портфель филиала в целом увеличился на 8%, в том числе по юридическим лицам на 5%. Большое внимание, как и в предыдущие годы, уделялось направлению кредитования сезонных работ в регионе. В 2018 году Алтайский филиал Россельхозбанка предоставил аграриям двух регионов на проведение сезонных полевых работ более 3,6 млрд рублей. В сравнении с прошлым годом объем предоставленных филиалом кредитов на проведение сезонных работ в 2018 году увеличился на 51%.

Предприятиям малого и среднего бизнеса выдано 2,3 млрд рублей, организациям крупного бизнеса — свыше 696 млн рублей. По льготной ставке в соответствии с Государственной программой льготного кредитования АПК оформлено кредитных средств на сумму 2,9 млрд рублей.

В текущем году филиал продолжал активно наращивать объемы кредитования физических лиц. Розничный кредитный портфель филиала увеличился на 11% - это более чем на 1 млрд рублей, и превысил 11 млрд рублей. За 2018 год порядка 14,9 тысяч жите-лей Алтайского края и Республики Алтай оформили в Россельхозбанке потребительские кредиты на сумму более 3,5 млрд рублей. Объем ипотечного кредитного портфеля в 2018 году превысил 4,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 16% или более чем на 606 млн рублей. В 2018 году отмечается рост депозитного портфеля как юридических, так и физических лиц.

В 2018 году отмечается рост привлеченных средств клиентов как юридических, так и физических лиц. Совокупный портфель привлеченных средств клиентов филиала превысил 25,5 млрд рублей, прирост с начала года составил 12%. При этом объём пассивов юридических лиц, размещенных в филиале составляет более 10,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 11%. Положительная динамика сохраняется и в работе с физическими лицами. Объем привлеченных средств частных клиентов составляет более 15 млрд рублей, увеличившись с начала года на 13%.

Владимир Богданов,

директор Алтайского филиала АО «Россельхозбанк»:

Растущее доверие жителей двух Алтаев к Банку, кредитные и депозитные продукты, разработанные с учетом потребностей представителей разных категорий бизнеса и частных клиентов, индивидуальный подход и качественное обслуживание — все это обусловливает положительную динамику основных показателей филиала.

Источник: АО «Россельхозбанк»