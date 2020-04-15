Россельхозбанк на Алтае увеличил кредитование сезонных работ на 16%

По итогам 1 квартала региональный филиал АО «Россельхозбанк» выдал на сезонные полевые работы аграриям Алтайского края и Республики Алтай порядка 1,4 млрд рублей. Это на 194 млн рублей больше, чем годом ранее на эту же дату. Прирост составил 16%.

По состоянию на 01.04.2020 года общий объем кредитных средств, выданных Россельхозбанком на проведение сезонных работ в России, составил 152,5 млрд рублей, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них более 37% кредитов оформлено по льготным ставкам.

Николай Бойко,

директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк»:

Своевременная финансовая поддержка во время проведения посевной кампании является обязательным условием ее успешного проведения. Россельхозбанк прекрасно это понимает и делает все возможное для того, чтобы аграрии не испытывали сложности с кредитным ресурсом даже в текущей эпидемиологической ситуации. Наши кредитные средства доступны сельхозпроизводителям во всех регионах нашего присутствия, в том числе и в Алтайском крае, и в Республике Алтай. Мы очень внимательно относимся к запросам и пожеланиям наших клиентов, предлагая самые низкие ставки, льготные условия, дистанционные сервисы и новые привлекательные банковские продукты.

РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ. Для малого и микробизнеса Банк разработал кредитный продукт «Сезонный Легкий» на приобретение минеральных и органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений. По условиям продукта кредит до 5 млн рублей можно получить всего по двум документам — кредитной заявке и справке из налогового органа. На целевые займы в сумме свыше 5 млн рублей распространяются сокращенные сроки принятия решения о кредитовании. Действуют специальные продукты «МикроАПК» и новый механизм кредитования для членов ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов по упрощенному пакету документов.

АО «Россельхозбанк»