Россельхозбанк на Алтае выдал 3 млрд рублей сельской ипотеки.

Семья, на которую пришелся кредит по сельской ипотеке, позволивший Алтайскому филиалу Россельхозбанка перешагнуть планку в 3 млрд рублей, проживает в Барнауле. Это семейная пара преподавателей вуза с одним ребенком дошкольного возраста. Они купили дом в Первомайском районе в ЖК Палитра. Заявку на кредит оформили через приложение Свое Жильё. А всего с помощью сельской ипотеки 1665 семей Алтайского края и Республики Алтай улучшили жилищные условия. Заемщики — преимущественно семейные пары от 27 до 45 лет — предпочитают покупку готового жилья.

В двух Алтайских регионах интерес к сельской ипотеке не ослабевает. Только в этом году по льготной программе ипотечного кредитования сельских территорий региональный филиал Россельхозбанка выдал кредитов на полмиллиарда рублей. Осенью прошлого года Правительство России сделало сельскую ипотеку бессрочной, что дало новый импульс программе, а в июле этого года были значительно расширены условия для заемщиков. Со своей стороны, Россельхозбанк активно развивает цифровые сервисы Свое Село и Свое Жилье, где можно найти дом, квартиру, участок, рассчитать стоимость строительных работ, подобрать проекты придомовых построек и воспользоваться услугами по сопровождению кредита, — прокомментировал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Анализ одобренных заявок за последние несколько месяцев текущего года позволил составить портрет получателя сельской ипотеки на Алтае. Это молодые, мобильные, обеспеченные люди с высшим образованием, постоянной работой, регулярным стабильным доходом. По данным Алтайского филиала РСХБ, наблюдается такая тенденция, что сначала молодые люди, живущие вместе, принимают решение о покупке недвижимости в рамках сельской ипотеки, а когда узнают все условия — оформляют свои отношения законным образом, и уже кредит берут, как законные супруги. Такой вот неожиданный позитивный эффект от программы.

Наличие дополнительной меры господдержки в виде материнского капитала и использование его в качестве первоначального взноса также позволяет участвовать в льготной госпрограмме семьям с детьми.

Сейчас предельный размер кредита увеличен с 3 до 6 млн рублей на одного заемщика; помимо индивидуального жилищного строительства и готового загородного дома средства теперь можно направить и на приобретение квартир на первичном рынке в домах высотой не более 5 этажей, расположенных в опорных населённых пунктах.

Изменения существенно расширяют возможности россиян по приобретению недвижимости на сельских территориях. Так, благодаря действующей возможности для супругов объединять кредит, семья теперь может взять на жильё до 12 млн рублей вместо 6 млн рублей. Возвращение возможности направлять ипотечные средства на квартиры увеличивает количество вариантов жилья. Квартиры должны располагаться в опорных населённых пунктах, определённых Министерством сельского хозяйства.

Остальные условия сельской ипотеки, реализуемой в составе программы «Комплексное развитие сельских территорий», остались неизменными. Заёмщиками могут стать россияне возрастом от 21 до 75 лет. Средства предоставляются на приобретение жилья в сельской местности. В опорных населённых пунктах с населением до 30 тысяч человек также возможно приобретение квартир в новостройках не более 5 этажей у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Минимальный размер кредита — 100 тысяч рублей при первоначальном взносе 10%, выдаётся он максимум на 25 лет. Льготная ставка 3% сохранена, при этом в приграничных территориях она снижена до 0,1%.

В целом по стране со старта выдачи сельской ипотеки весной 2020 года Россельхозбанк выдал по этой программе свыше 180 млрд рублей, которые помогли решить жилищный вопрос более чем 85 тысячам семей. Доля банка в выдачах сельской ипотеки составляет 75%. Средний возраст заёмщика — 38 лет.

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