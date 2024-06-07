Россельхозбанк на Алтае выдал 4 млрд рублей сельской ипотеки

Программа льготного ипотечного кредитования на строительство и покупку жилья в Алтайском крае и Республике Алтай продолжается. Уже 1833 семьи воспользовались сельской ипотекой на сумму более 4 млрд рублей в малых городах и селах двух регионов. С начала 2024 года улучшили свои жилищные условия еще 78 семей, взяв льготные кредиты на сумму 393 млн рублей, что на 28% больше, чем годом ранее.

Сельская ипотека — это льготный кредит под низкую ставку в 3%, который субсидируется государством с целью создания современных условий жизни на селе и является частью государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Программа стала действенным инструментом развития сельской инфраструктуры, повышения уровня жизни за городом и привлечения молодых семей в агробизнес. За 5 лет работы программы она значительно выросла и расширила свои возможности. Теперь не только покупка, но и строительство современного комфортного жилья стало доступно, выросли максимальные суммы, гораздо чаще сельскую ипотеку стали брать молодые семьи. Кроме этого, решением Правительства России программа стала бессрочной, — рассказал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Сельская ипотека стала действенным инструментом привлечения молодых семей в агробизнес. Источник: Россельхозбанк.

Специалисты РСХБ отметили, что изменился средний возраст заемщиков по сельской ипотеке. Если первые три года это были люди, в основном, 38-45 лет и старше, то сейчас наметилась тенденция, когда заемщиками все чаще становятся молодые люди начиная

от 28 лет. Как правило, это молодые семьи, ожидающие или уже родившие первенца, которые покупают первое собственное жилье. Самыми популярными районами для сельской ипотеки остаются Первомайский в Алтайском крае и Майминский в Республике Алтай.

Заемщиками могут стать россияне в возрасте от 21 до 75 лет, средства предоставляются на приобретение благоустроенного жилья в сельской местности. В малых городах с численностью населения до 30 тысяч человек также возможно приобретение квартир в новостройках

не более 5 этажей у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Заем от 100 тысяч рублей выдается на срок до 25 лет. Лимит кредитования составляет 6 млн рублей на одного заемщика. Возможно оформление кредита на обоих супругов. Таким образом, супруги смогут получить до 12 млн руб. на приобретение или строительство дома мечты. Льготная ставка 3% сохранена. ПСК 0,516 - 8,041%. Для приграничных с Республикой Казахстан районов Алтайского края действует ставка 0,1 %. Первоначальный взнос 20%. Обязательно страхование залогового имущества на весь срок кредита.

Сельская ипотека стала действенным инструментом привлечения молодых семей в агробизнес. Источник: Россельхозбанк.

Для удобства россиян работают цифровые сервисы Своё Жильё и Своё Село на которых можно найти объекты для приобретения недвижимости и получить услуги по сопровождению ипотечных кредитов. На Своём Жилье доступен выбор из 1300 жилых комплексов и 1,8 млн объектов недвижимости. Своё Село предназначена для поиска и обустройства жилья или ИЖС за городом. В базе портала находится более 3 500 проектов загородных домов, а также около 2 тысяч аккредитованных банком подрядчиков.

На платформе Своё Жилье зарегистрировано 154 партнера банка из Алтайского края и Республике Алтай, только за первый квартал 2024 г. ими стали еще 6 агентств недвижимости и аккредитованы 7 подрядных организаций. Посредством цифровых сервисов поступает более половины заявок на ипотеку.

Кредит предоставляется на объекты недвижимости, расположенные на сельских территориях (числе сельских агломерациях), в том числе на приобретение жилого дома с земельным участком по договору купли-продажи (на дату заключения кредитного договора, возраст жилого дома (объекта ИЖС) не должен превышать 5-ти лет, если продавцом выступает физическое лицо и 3-х лет, если продавцом выступает юридическое лицо или ИП), строительство/завершение строительства жилого дома на земельном участке, находящемся в собственности заемщика, по договору подряда с подрядной организацией, на приобретение участка и строительство на нем жилого дома по договору подряда с подрядной организацией. помимо индивидуального жилищного строительства и готового загородного дома средства могут быть направлены на приобретение квартир на первичном рынке в домах высотой не более 5 этажей, расположенных в опорных населённых пунктах.

Ипотечный кредит в рамках настоящей программы может быть предоставлен только один раз. Сумма кредита — от 100 тыс. руб. включительно до 6 млн руб. включительно в зависимости от расположения объекта. Срок действия решения АО "Россельхозбанк" — 120 календарных дней. Срок кредита — от 1 месяца до 25 лет включительно.

Первый взнос от 20%

Ставка от 3% до 11,5%

ПСК от 0,516% до 8,041%

Возраст от 21 до 75 Понятие "сельские территории" и "сельские агломерации" определяются в соответствии с правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "Дом.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации на строительство жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях), утвержденным Постановлением Российской Федерации от 30.11.2019 № 1567.

Подрядные организации и договоры подряда должны соответствовать требованиям АО "Россельхозбанк". Более подробную информацию о предоставлении "Ипотечного кредита с льготной процентной ставкой для граждан Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения на сельских территориях" можно получить при личном обращении в подразделения АО "Россельхозбанк", а также на официальном сайте и по телефону 8-800-100-0-100.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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