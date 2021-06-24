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Экономика
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Россельхозбанк на 24% увеличил кредитование сезонных работ для малых агропредприятий Алтая

Россельхозбанк с начала года выдал аграриям Алтайского края и Республики Алтай более 2,6 млрд рублей на проведение сезонных работ.

АО «Россельхозбанк»

Это на 184 млн рублей больше показателя за аналогичный период годом ранее. Заемными средствами Россельхозбанка воспользовались порядка сотни агрохозяйств. На долю среднего, малого и микробизнеса пришлось порядка 1,8 млрд рублей. Рост составил 24%. Всего на развитие АПК региона в 2021 году выдано более 5 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ. Для малого и микробизнеса банк разработал кредитный продукт «Сезонный Легкий» на приобретение минеральных и органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений. Кредит до 5 млн рублей можно получить всего по двум документам — кредитной заявке и справке из налогового органа. На целевые займы в сумме свыше 5 млн рублей распространяются сокращенные сроки принятия решения о кредитовании. Действуют специальные продукты «МикроАПК» и механизм кредитования для членов ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов по упрощенному пакету документов.

«Россельхозбанк является одной из ключевых финансовых структур, благодаря которой реализуется механизм льготного финансирования АПК. Своевременная финансовая поддержка во время проведения посевной кампании является обязательным условием ее успешного проведения. Россельхозбанк прекрасно это понимает и делает все возможное для того, чтобы аграрии не испытывали сложности с кредитным ресурсом. Мы очень внимательно относимся к запросам и пожеланиям наших клиентов, предлагая конкурентные ставки, льготные условия, дистанционные сервисы и новые привлекательные банковские продукты», — отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

АО «Россельхозбанк»

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