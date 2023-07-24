24 июля
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Экономика
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Россельхозбанк на 39% увеличил поддержку алтайских аграриев с начала года

Алтайский региональный филиал Россельхозбанка с начала 2023 года направил на поддержку АПК Алтайского края и Республики Алтай более 8,1 млрд рублей, что на 2,3 млрд рублей, или на 39%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Порядка 90% кредитных средств выдано по льготной ставке. За это же время филиал профинансировал клиентов микробизнеса на общую сумму порядка 1 млрд рублей, что на 26% больше, чем годом ранее на эту же дату.

Россельхозбанк на 39% увеличил поддержку алтайских аграриев с начала года.
Россельхозбанк на 39% увеличил поддержку алтайских аграриев с начала года.
Фото предоставлено Россельхозбанком.

Кредитные продукты банка для небольших компаний и хозяйств максимально адаптированы под их потребности c учетом всех особенностей деятельности. Заявки по ним рассматриваются в установленные сроки, в том числе с применением скоринговых программ.

Чаще всего в регионе представители микробизнеса выбирают для себя оборотное краткосрочное или же инвестиционное кредитование. Благодаря второму, предприниматели могут развиваться: покупать технику, строить цеха, модернизировать собственное производство.

Россельхозбанк на 39% увеличил поддержку алтайских аграриев с начала года.
Россельхозбанк на 39% увеличил поддержку алтайских аграриев с начала года.
Фото предоставлено Россельхозбанком.

В настоящее время министерство сельского хозяйства страны активно поддерживает талантливых аграриев. Теперь многие из них имеют возможность получить льготные условия кредитования в Россельхозбанке на развитие своего дела, в том числе, воспользовавшись программой «Агростартап».

Кредитование клиентов микробизнеса, а таковыми считаются предприятия с годовым оборотом до 120 млн рублей, является одним из приоритетных направлений деятельности РСХБ. Сегодня уже более 300 предприятий малых форм хозяйствования в сфере АПК являются нашими заемщиками. При этом, региональный филиал банка планирует и дальше помогать аграриям и фермерам в реализации их проектов, финансировать текущую деятельность и способствовать стабильному развитию регионального АПК, — подчеркнул заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка Юрий Ревединский.

Банк в Алтайском крае и Республике Алтай способствует развитию фермерского сообщества посредством реализации социальных инициатив. Например, это появление и развитие проекта «Школа фермера» от Россельхозбанка. В наших регионах прошло уже два выпуска слушателей Школы, которые получили не только знания и практический опыт в разных сельскохозяйственных отраслях, но и документы государственного образца, подтверждающие степень их квалификации. Осенью запланирован набор и обучение 3 потока «Школы фермера» по направлениям пчеловодство и растениеводство.

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