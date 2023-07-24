Россельхозбанк на 39% увеличил поддержку алтайских аграриев с начала года.

Алтайский региональный филиал Россельхозбанка с начала 2023 года направил на поддержку АПК Алтайского края и Республики Алтай более 8,1 млрд рублей, что на 2,3 млрд рублей, или на 39%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Порядка 90% кредитных средств выдано по льготной ставке. За это же время филиал профинансировал клиентов микробизнеса на общую сумму порядка 1 млрд рублей, что на 26% больше, чем годом ранее на эту же дату.