Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 мая 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика
5

Россельхозбанк нарастил объем кредитов на сезонные работы на Алтае до 1,5 млрд рублей

Объем выданных кредитов на проведение сезонных работ Алтайского регионального филиала Россельхозбанка к концу мая 2019 года превысил 1,5 млрд рублей. По программе льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей оформлено более 96% из выданных кредитов. В рамках льготного механизма кредитования аграриев Банк обеспечил финансовую поддержку 77 сельхозпредприятий региона.

Значительную финансовую поддержку в текущем году Россельхозбанк оказывает предприятиям малого и среднего бизнеса региона. Данной категории заемщиков предоставлено кредитов по льготной ставке на сумму более чем 1,01 млрд рублей.

Владимир Богданов,
директор Алтайского филиала Россельхозбанка:

Кредитование сельхозтоваропроизводителей двух Алтаев является одной из основных задач Россельхозбанка в наших аграрных регионах. Клиенты Банка с каждым годом все активнее пользуются финансовой поддержкой Россельхозбанка, особенно в периоды сезонных работ, т.к. вовремя оказанная финансовая помощь дает им возможность своевременно и качественно провести посевную и уборочную, и в результате получить достойный урожай.

Источник: АО «Россельхозбанк»

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость