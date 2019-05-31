Россельхозбанк нарастил объем кредитов на сезонные работы на Алтае до 1,5 млрд рублей

Значительную финансовую поддержку в текущем году Россельхозбанк оказывает предприятиям малого и среднего бизнеса региона. Данной категории заемщиков предоставлено кредитов по льготной ставке на сумму более чем 1,01 млрд рублей.
Владимир Богданов,
директор Алтайского филиала Россельхозбанка:
Кредитование сельхозтоваропроизводителей двух Алтаев является одной из основных задач Россельхозбанка в наших аграрных регионах. Клиенты Банка с каждым годом все активнее пользуются финансовой поддержкой Россельхозбанка, особенно в периоды сезонных работ, т.к. вовремя оказанная финансовая помощь дает им возможность своевременно и качественно провести посевную и уборочную, и в результате получить достойный урожай.
Источник: АО «Россельхозбанк»