Россельхозбанк назвал факторы роста спроса на мясо и напитки на растительной основе.

К 2030 году Организация Объединённых Наций прогнозирует увеличение населения нашей планеты на 700 миллионов человек — до 8,5 миллиарда. Наряду с более пристальным вниманием людей к вопросам питания и поддержания здоровья, а также растущим трендом на более осознанное потребление имеющихся на планете ресурсов в перспективе — это будет способствовать развитию производства растительных аналогов продуктов животного происхождения. По прогнозам Россельхозбанка, к 2025 году россиянин в среднем будет потреблять до 1 кг растительного мяса в год, а доля растительных аналогов мяса, а также напитков на растительной основе на российском рынке может составить 1,5% и 5−8% соответственно. Перспективы развития новых направлений в России, по мнению экспертов РСХБ, в первую очередь будут связаны с повышением доступности альтернативных видов продуктов питания.

В настоящее время растительные аналоги мяса занимают 1,4% мирового рынка, а объем продаж категории за последние 2 года увеличился на 40% и в настоящее время оценивается в 1,4 млрд долларов. В России на эту продукцию приходится менее 1% рынка. Чаще всего из растительных компонентов производят аналоги продуктов из говядины и курицы, поскольку бургеры, наггетсы, котлеты проще в производстве, чем цельные мясные продукты.

Растительное мясо — это состоящий из растительного белка продукт, имитирующий вид, вкус, цвет, запах и консистенцию натурального мяса. Первый такой продукт — стрипсы из растительной курятины — был запущен в производство в 2012 году в США. В России растительный аналог мяса впервые появился в начале 2019 года.

Гораздо раньше растительного мяса в тренд вошел сегмент напитков на растительной основе (из орехов, зерновых и бобовых культур), которые стали применять для приготовления блюд и напитков (например, кофейных), где традиционно используется молоко. Сейчас на эту продукцию приходится около 35% мирового рынка растительных продуктов, а общий объем мирового рынка напитков на растительной основе составляет 2,5 млрд долларов. В России этот продукт уже можно встретить на полках многих крупных сетевых ритейлеров.

По прогнозам Россельхозбанка, необходимость обеспечения продовольственными ресурсами быстрорастущее население планеты, а также растущая популярность ответственного отношения к окружающей среди и климатические изменения будут в дальнейшем определять вектор развития сегмента альтернативных продуктов питания.

Запрос на новые виды продовольствия

К 2030 году Организация Объединённых Наций прогнозирует увеличение численности населения нашей планеты на 700 млн человек — до 8,5 млрд человек.

Важность развития технологий производства продуктов питания для обеспечения продовольствием растущее население планеты отметила заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко в ходе сессии «Еда. Трансформация в условиях постковидной реальности», организованной РСХБ в рамках Питерского международного экономического форума (ПМЭФ-2021). По ее словам, в рамках работы над стратегией социально-экономического развития РФ до 2030 года развитие аграрной науки и ускоренное научно-технологическое развитие станут ключевыми направлениями.

«Нужно готовиться к тому, что в ближайшие годы мировое сельское хозяйство будет ждать качественный технологический прорыв, цифровой прорыв во всех странах», — сообщила Виктория Абрамченко.

«Еще один тренд (по которому развивается агрорынок РФ — прим.) — это запрос на новые виды продовольствия, в том числе из растительного белка, и новые виды выращивания сельскохозяйственных культур. Это тренд тесно связан с глобальным изменением климата, с тем, что у нас на планете сокращается возможность использовать чистую плодородную пахотную землю и применять орошаемое сельское хозяйство. Поэтому новые формы, такие как гидропоника, будут развиваться дальше. Хочу призвать и наш, и зарубежный бизнес инвестировать в экологию и умное сельское хозяйство, я считаю за этим будущее», — подчеркнула вице-премьер.

«Крупные компании всё больше инвестируют в развитие современных технологий, а стартапы активно привлекают венчурный капитал. Но проверку спросом пройдут не все. Пандемия COVID-19 сместила акценты с технологического хайпа на реальные потребности людей. Меняются форматы и производства, и продажи еды. Но задача для государства остается неизменной — накормить своих граждан качественными и безопасными продуктами по доступным ценам. На это не раз обращал внимание Президент России Владимир Владимирович Путин. Именно поэтому для каждой страны обеспечение продовольственной безопасности — тема национального значения. По важности сравнимая с обороноспособностью», — отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Усиление тренда на ответственное потребление

Рост численности населения усилит становящийся все более значимым тренд на экологичность и поддержку устойчивого развития, который проявляется уже не только в распространении вегетарианства, но и в более масштабном изменении отношения человека к потребляемым ресурсам.

В будущем необходимость рационально расходовать имеющиеся на планете ресурсы станет неизбежной. Все более значимым становится и вопрос климатических изменений. Поэтому в последнее время получают распространение такие практики, как переход на более экологичную упаковку, переработка различных видов отходов, ESG, расчет углеродного следа и т.д. То есть осознанность потребления начала проявляться не только на уровне отдельных людей или компаний, но и на уровне государства, отмечают в Россельхозбанке.

Повышенное внимание к своему здоровью

Наряду с более ответственным отношением к окружающей природе люди все больше стали обращать внимание и на вопросы здорового образа жизни и этичного отношения к животным, которые все больше ассоциируется с сокращением или отказом от продуктов животного происхождения и повышением потребления растительной пищи.

«Такой рацион питания, как флекситорианство, уже сегодня не является чем-то только супертрендовым и модным. Это баланс животных и растительных продуктов в ежедневном рационе человека, который может принести пользу нашему здоровью. В то же время такой рацион экологически устойчив и помогает снизить наш углеродный след на 20−40%", — поясняет Валерия Трифонова, директор по коммуникациям Danone Россия и СНГ. В марте 2021 года компания запустила производство растительных напитков под брендом Alpro.

Напитки на растительной основе — это продукты переработки злаков, семян, орехов, а также бобовых культур. Самыми популярными среди россиян являются напитки из овса, кокоса, миндаля и сои. В последнее время на отечественном рынке стали появляться новые виды растительных напитков — из кешью, грецкого ореха, гречихи.

По прогнозам Danone, категория продуктов на растительной основе будет развиваться и занимать значительное место в ежедневном рационе человека благодаря более внимательному отношению людей к своему здоровью.

По данным исследовательского агентства Nielsen, которые приводит Danone, в период с 2018 по 2020 год темпы роста продуктов на растительной основе в мире составили 38% в стоимостном и 36% в натуральном выражении.

«Российский рынок продуктов на растительной основе еще достаточно молодой (порядка 10 лет), но он очень динамично развивается. Столь интенсивное развитие происходит благодаря запуску большого числа новинок от разных производителей, а также расширению дистрибуции каналов продаж», — отмечают в Danonе.

Будущее традиционного животноводства

Доступность растительных аналогов продуктов животного происхождения и готовность производителей выйти в массовый сегмент будут в перспективе определять дальнейший вектор развития этого направления сельского хозяйства, считают в Россельхозбанка. Достижение ценового паритета, по мнению экспертов РСХБ, будет зависеть от развития технологий производства растительных белков, а также роста спроса на продукцию на их основе.

«В настоящее время разница в стоимости килограмма натурального мяса и его растительного аналога в России составляет 1,5−2,5 раза. По нашим расчетам, при условии дальнейшего развития технологий производства и повышения конкурентоспособности альтернативных видов мяса этот продукт может перейти в категорию нерегулярных покупок и в перспективе следующих 5 лет занять до 1,5% российского рынка мяса. То есть на каждого россиянина будет приходиться до 1 кг растительного мяса в год», — прогнозируют в Россельхозбанке.

По данным компании «ЭФКО Инновации», которая развивает производство растительного мяса, сегодня на американском рынке стоимость килограмма замороженного мяса и растительных котлет практически сопоставима. В России «ЭФКО» продает свой продукт с премией не более 10−12% к цене говядины. В следующие 3−5 лет рост объема производства растительного мяса в целом по России приведёт к тому, что это разница в цене нивелируется, прогнозируют в компании.

Другим аналогом мяса животного происхождения является клеточное мясо, производство которого в России не развито. Поэтому, по мнению «ЭФКО Инновации», говорить о выходе такой продукции в массовый сегмент и достижения его ценового паритета с традиционным мясом можно будет не раньше, чем через 10 лет. В то же время именно клеточное мясо, по мнению генерального директора «ЭФКО Инновации» Андрея Зюзина, обладает наибольшими перспективами для налаживания поставок за рубеж.

«Производство любых продуктов на растительной основе подразумевает наличие этого сырья в стране. Поэтому экспортная история тут маловероятна, потому что у каждой страны будет свой собственный набор продуктов, созданный на базе того сырья, который ближе всего и к которому местный потребитель привык больше всего. Что касается производства клеточного мяса, то, полагаю, у России есть хороший технологический задел, который может позволить ей в будущем продавать свои разработки и оборудование по производству клеточного мяса за рубеж», — отмечают в «ЭФКО Инновации».

В то же время, как отмечают эксперты РСХБ, в перспективе следующих 10 лет повышение доступности растительных аналогов мяса позволит усилить позиции крестьянских фермерских хозяйств в сегменте КРС и повысить их рентабельность за счет перехода в премиум сегмент.