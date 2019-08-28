Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 1 полугодие 2019 года по МСФО

АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев 2019 года.

«По итогам первого полугодия 2019 года чистая прибыль РСХБ по МСФО составила 3,6 млрд рублей. Это результат планомерной системной работы команды банка в течение последних 10 лет. Банк демонстрирует эффективную работу и выполняет плановые показатели по всем основным направлениям деятельности: по развитию розничного и корпоративного бизнеса, повышению качества кредитного портфеля, росту операционной эффективности и снижению затрат. Но основным приоритетом для РСХБ по-прежнему остаётся системная поддержка российских аграриев, а с прошлого года мы сделали акцент еще и на росте экспорта продукции АПК. Мы намерены и дальше совершенствовать продукты банка под растущие потребности сельхозпроизводителей и продолжим всесторонне содействовать росту отрасли, повышая эффективность вложений в сельское хозяйство», — подчеркнул Первый заместитель Председателя Правления Кирилл Лёвин.

В первом полугодии 2019 года Группа обеспечила запланированный рост кредитного портфеля с сохранением тренда на повышение его качества, сформировала устойчивую ресурсную базу в необходимом объеме, укрепила капитал и существенно увеличила прибыль.

Кредитный портфель Группы (до вычета резервов) за отчетный период увеличился на 4,8% (+108,9 млрд рублей) и составил 2,399 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос относительно конца 2018 года на 5,1% (+94,4 млрд рублей) и составил 1,950 трлн рублей. Ссудная задолженность физических лиц увеличилась с начала 2019 года на 3,3% (+14,5 млрд рублей) до 448,7 млрд рублей.

Размер активов Группы на конец 1 полугодия 2019 года составил 2,982 трлн рублей, что на 4,3% ниже уровня начала года в рамках волатильности объемов арбитражных (краткосрочных) операций. Указанная динамика не затронула основную деятельность Группы по кредитованию заемщиков и привлечению средств клиентов. Депозиты и остатки средств на счетах клиентов соответственно изменились за 1 полугодие 2019 года на 3,4% (-82 млрд рублей) и составили 2,339 трлн рублей в связи с уменьшением средств юридических лиц на 11,2% (-155 млрд рублей) до 1,231 трлн рублей.

Депозиты и остатки средств на счетах физических лиц выросли с начала года на 7,1% или 73 млрд рублей и составили 1,108 трлн рублей.

Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов возросла на конец 1 полугодия 2019 года до 83,2% по сравнению с 81,7% на конец 2018 года. Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 30 июня 2019 года составило 103%.

Чистый процентный доход сократился на 7,5% по сравнению с результатом за 6 месяцев прошлого года до 34,2 млрд рублей. Сокращение связано с ускоренным ростом стоимости процентных пассивов в условиях сложившейся в 1 полугодии 2019 года рыночной ситуации.

Чистый комиссионный доход по итогам 1 полугодия 2019 года был увеличен на 3,6% - до 10,3 млрд рублей в сравнении с результатами 1 половины 2018 года (9,9 млрд рублей). Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) составило за 6 месяцев 2019 года 56%.

Чистая прибыль Группы по итогам 1 полугодия 2019 года составила 3,6 млрд рублей по сравнению с 0,2 млрд рублей годом ранее.

На 30 июня 2019 года собственный капитал Группы (по балансу) составил 169,7 млрд рублей против 151,7 млрд рублей на конец 2018 года (+11,8%). Увеличение собственного капитала Группы связано с поступлением средств федерального бюджета в уставный капитал на сумму 15 млрд рублей и капитализацией прибыли Группы в размере 3,6 млрд рублей.

В течение 1 полугодия 2019 года показатель достаточности капитала Н1.0 поддерживался на комфортном уровне (в соответствии с требованиями Банка России) и составил 14,8% на 01.07.2019.

АО «Россельхозбанк»