Россельхозбанк первым подписал соглашение с Минсельхозом РФ о реализации программы повышения конкурентоспособности

28 августа Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и АО «Россельхозбанк» подписали соглашение, предусматривающее льготное кредитование сельхозпроизводителей в рамках постановления Правительства РФ от 26.04.2019 г. № 512. Новый механизм предоставления субсидий направлен на повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции и увеличение ее объема за счет создания новой товарной массы. Подписание прошло в ходе круглого стола, организованного Россельхозбанком при поддержке Минсельхоза России. В Министерстве сельского хозяйства РФ рассчитывают, что первые договоры с аграриями в рамках нового механизма будут оформлены до конца сентября текущего года.