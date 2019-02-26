Россельхозбанк поддерживает посевную

Россельхозбанк может предложить аграриям Алтайского края и республики Алтай несколько программ кредитования на сезонные нужды. Это сезонные стандартные программы растениеводства и животноводства, кредит под залог будущего урожая, кредит сезонный Переработка, «Агро — Сезон», Сезонный Оптимальный, Кредит на приобретение зерна под его залог и новый кредитный продукт «Сезонный легкий». Каждый из этих кредитных продуктов имеет свои особенности и преимущества. Клиенты могут подобрать именно тот кредит, который им наиболее приемлем.
Владимир Богданов,
директор филиала:
В Алтайском филиале кредитование на сезонные работы стремительно набирает обороты. В настоящее время Банк обеспечивает максимально оперативный прием заявок от аграриев, осуществляет индивидуальное консультирование по кредитным программам на СПР. Наша задача остается неизменной — обеспечить необходимые объемы финансирования данного направления максимально быстро, чтобы посевная кампания в крае прошла успешно.
Более подробная информация: г. Барнаул, пр. Ленина, 80Б, тел.: (3852) 53−63−73, а также во всех точках продаж Алтайского филиала АО «Россельхозбанк».