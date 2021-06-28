Новые продукты, ставка на «цифру» и первая экосистема для АПК. Как Россельхозбанк выводит свою работу на новый уровень

АО «Россельхозбанк» продолжает активно развиваться и двигаться вперед: внедряет IТ-технологии, расширяет продуктовую линейку, оптимизирует условия предоставления продуктов и услуг, улучшая при этом качество обслуживания. О новинках и цифровых сервисах РСХБ порталу altapress.ru рассказал директор Алтайского регионального филиала Николай Бойко.

— 2020 год показал нам, что будущее АПК, как и экономики, зависит от внедрения новых технологий. Стало также ясно, что ставка Россельхозбанка на цифровизацию оправдала себя. В каких направлениях проходит эта работа?

— Россельхозбанк как опорный банк агропромышленного комплекса страны просто обязан развиваться быстро и динамично, помогать нашим клиентам осваивать новые каналы взаимодействия с банком, модернизировать работу розничного и корпоративного бизнеса, ускорять динамику внутренних процессов, переводить услуги в «цифру». Развитие нефинансовых сервисов в интересах аграриев позволило нам стать для своих клиентов больше, чем банком. Нашей глобальной целью является окружение фермеров и жителей села комфортными и полезными сервисами, которые необходимы для качественного обустройства жизни и развития собственного дела.

Принимая во внимание, что порядка 40% жителей Алтайского края и более 70% жителей Республики Алтай проживают в сельской местности, а также то, что практически 80% сельского населения этих регионов уже охвачены интернетом, мы утверждаем: потенциал развития цифровых банковских сервисов достаточно велик. Более того, в настоящее время мы наблюдаем у граждан и предприятий интерес к нашей экосистеме, которая была запущена в конце прошлого года и стала первой в стране экосистемой для агропромышленного комплекса.

Урожай. Тюки сена. открытые источники ( CC0)

— Хорошо, что вы заговорили об экосистеме. Мой следующий вопрос как раз об этом. Какие цифровые сервисные приложения появились недавно, а какие уже нашли своих участников.

— Совсем недавно — в мае текущего года — заработала платформа «Свое Село». Здесь можно в режиме онлайн получить практически весь комплекс услуг по обустройству загородной жизни, Это и подбор земельного участка или готового дома, и подключение инженерных коммуникаций. Вплоть до озеленения территории от партнеров банка.

Сейчас на платформе представлено порядка 700 подрядных организаций, которые занимаются проектированием и строительством индивидуальных домов. Мы очень внимательно проверяем всех застройщиков, их деловую репутацию. В приложении можно рассчитать примерную стоимость строительства. В нашем регионе уже аккредитовано 14 подрядных организаций, которых банк рекомендует в качестве подрядчика для граждан, оформляющих кредит по столь популярному в последнее время ипотечному кредиту «Сельская ипотека».

— Эта платформа как-то связана с платформой «Свое Жилье»?

— Они расположены на одном сайте svoedom.ru, но ориентированы на разные запросы жителей страны. «Свое Жилье» помогает удовлетворить потребности, связанные с приобретением недвижимости и владением ею. Это поиск объекта в различных базах, прохождение процедур по рассмотрению и одобрению заявки на жилищный кредит. Оформление такого кредита происходит прямо на платформе: требуется только один визит в банк для подписания документов. Порядка 30 жилых комплексов и более 1 000 объектов недвижимости нашего региона уже представлены на платформе, а с начала текущего года количество заявок, поданных частными клиентами на ипотечный кредит через цифровую платформу, превысило 450 штук.

Коттеджный поселок Усадебный берег Фирсово. Анна Зайкова

— Это одно из направлений бизнеса, связанное с ипотекой и потребительскими кредитами на благоустройство. А как обстоят дела с самым большим проектом — экосистемой «Свое Фермерство». Что она дает аграриям Алтая?

— «Свое Фермерство» ориентировано на предприятия АПК и всех, кто непосредственно связан с сельским хозяйством: фермеров, производителей и поставщиков товаров для агропромышленного комплекса. Это всероссийская цифровая площадка «бизнес для бизнеса», созданная для ведения агробизнеса онлайн, где предприниматели могут закупать семена, удобрения и средства защиты растений, корма и ветеринарные препараты, сельхозтехнику и другие товары. Всего на маркетплейсе представлено более 500 тыс. товаров от 5 тыс. поставщиков и производителей, из которых 530 поставщиков из Алтайского края уже предлагают всей России более 1 000 товаров.

В приложении также предусмотрен целый набор банковских, бухгалтерских и юридических услуг, сервисы подбора персонала, а также дистанционные консультации специалистов, занятых в отрасли. В общей сложности платформа включает порядка 30 цифровых решений, доступных как бесплатно, так и по подписке, которую можно оформить онлайн или в отделениях банка.

Коровы. Животноводство. СС0

— С предложениями для бизнеса связана и другая платформа «Свое Родное» — только она нацелена на реализацию готовой продукции…

— «Свое Родное» — цифровая площадка «бизнес для клиента». Она позволяет фермерам напрямую продавать свою продукцию потребителям. Это всероссийский интернет-магазин свежих фермерских продуктов, где их можно купить без посредников и без наценок. Сейчас на платформе доступны поиск информации о хозяйстве; просмотр каталогов продукции и удобный поиск; оплата банковской картой и оформление заказа с доставкой; подключение сервиса приема платежей с использованием интернет эквайринг банка; подключение сервиса доставки Яндекс GO.

В ближайших планах внедрение инструментов лояльности (промокоды, скидки, акции), функционала подключения партнерских сервисов доставки (Ozon, СДЭК и другие). На сегодняшний день на площадке зарегистрировано 4 тыс. активных фермеров, размещено свыше 23 тыс. наименований продукции, из которых 700 фермеров — это фермеры Алтайского края, продающие более 2 тыс. товаров.

Хлеб , молоко , сыр , масло. Michael Stern , CC BY-SA 2.0 , part from original.

— Все это очень интересно и современно. Есть что-то еще?

— Конечно, для тех жителей нашего региона, кто только начинает осваивать новые цифровые сервисы, мы предлагаем платежное кольцо «PayRing» от Россельхозбанка. Это новый инструмент для бесконтактной оплаты, выполненный в виде стильного аксессуара. Наденьте кольцо и поднесите руку к терминалу — средства спишутся автоматически. Платежное кольцо можно носить на руке, не снимая: оно защищено от ударов и влаги, в нем можно заниматься спортом и принимать душ.

Клиенты нашего филиала уже активно используют платежное кольцо в повседневной жизни как альтернативный инструмент замены привычной банковской пластиковой карты. Мы активно внедряем новые технологии. Наш филиал стремится к применению инноваций во всех сферах клиентского обслуживания. Технологии сберегают важный ресурс для любого бизнеса — время.