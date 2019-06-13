Программа Россельхозбанка предлагает упрощенные условия финансовой поддержки для фермеров — членов АККОР. Обязательным условием для участия в программе является ходатайство АККОР — крупнейшей общественной организации, членами которой являются более 93 тыс. фермерских хозяйств.

Ирина Жачкина,

Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка:

С момента запуска программы в конце 2018 года Банк направил на финансирование малых крестьянских объединений более полумиллиарда рублей. Поддержку в рамках проекта получило свыше 200 фермерских хозяйств — членов АККОР. Мы охотно приняли решение распространить действие программы еще на 12 регионов страны, чтобы больше фермеров смогли воспользоваться специальными условиями кредитования.

По мнению Президента АККОР Владимира Плотникова, программа Россельхозбанка позволяет фермерским хозяйствам получить кредиты быстрее и на более выгодных условиях. «Спрос на недорогие кредиты среди небольших крестьянских объединений очень высок. Я благодарен, что в Россельхозбанке слышат нужды фермеров и готовы идти им навстречу. Расширение географии программы увеличит ее доступность для еще большего числа фермеров», — отметил Плотников.

Пилотный проект кредитования на специальных условиях для участников АККОР был запущен Россельхозбанком в декабре 2018 года. На данный момент специальные условия программы для членов ассоциации действуют в следующих регионах: Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, в Ульяновской, Волгоградской, Оренбургской, Орловской, Челябинской, Курганской, Омской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Псковской, Саратовской и Тверской областях, а также в республиках Адыгея, Татарстан и Башкортостан.

Справка

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.