Россельхозбанк создаст цифровую экосистему для фермеров

АО «Россельхозбанк» готовит к запуску цифровую экосистему для малого бизнеса на селе. Экосистема РСХБ Farming as a Service станет доступной для подписчиков уже с июля 2020 года и даст возможность фермерам без дополнительных затрат автоматизировать решение первостепенных задач. Об этом сообщила Директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова на панельной сессии «Сельское хозяйство: цифровая реальность» в рамках I Международного агропромышленного форума.

В ходе своего выступления Глава Центра финансовых технологий РСХБ рассказала о функционале ключевых направлений, которые будет включать Экосистема для фермеров.

Во-первых, это сервисы, направленные на поддержку бизнеса. В качестве конкретных инструментов, которые будут включены в экосистему, Елена Батурова привела в пример поиск и привлечение сезонных рабочих. По оценке Банка, потребность в этой категории персонала на селе ежегодно достигает 1,2 млн человек. Платформа Россельхозбанка также облегчит для фермеров процесс получения квалифицированной ветеринарной помощи и даст базовый набор возможностей для цифрового управления фермой.

Вторая группа сервисов экосистемы расширит для клиентов Банка рынок сбыта и поможет им в продвижении услуг. С помощью Россельхозбанка фермеры смогут самостоятельно предлагать свои товары широкому кругу поставщиков, в том числе относящихся к сегменту HoReCa. Повысить рентабельность бизнеса без дополнительных инвестиций, по мнению Россельхозбанка, аграриям поможет массовое развитие агротуризма. Экосистема РСХБ включит сервис, который позволит аграриям раскрыть свой туристический потенциал. Елена Батурова подчеркнула, что в Европе агротуризм обеспечивает сельхозпроизводителям до 40% выручки.

Третий блок экосистемы будет представлен облегченной версией продуктового ряда Россельхозбанка. Экосистема включит в себя все финансовые сервисы, в том числе возможность удаленной подачи заявок на получение льготного кредитования. Основной задачей перевода фермеров на работу через дистанционные каналы является упрощение процедуры получения заемных средств и повышения качества банковского обслуживания. Елена Батурова отметила, что экосистема в обязательном порядке будет интегрирована со всеми сервисами, которые предусматривают взаимодействие бизнеса с органами государственной власти.

«На сегодня Россельхозбанк кредитует около 70% малых форм хозяйствования на селе. Почти 20 лет Банк является главным партнером фермеров и действительно хорошо знает их потребности. Экосистема объединит этот опыт с передовыми технологиями. Для применения такого опыта мы сотрудничаем с большим количеством стартапов и технологических компаний, изучаем их опыт и адаптируем для применения в экосистеме. Так как у малого бизнеса на селе ограничена возможность самостоятельных инвестиций в цифровую инфраструктуру, инновационная платформа РСХБ станет мощным импульсом для его цифровизации, при этом позволит Банку протестировать новую бизнес-модель», — сказала директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Первый Международный агропромышленный форум, пленарное заседание которого открыл Председатель Правительства Дмитрий Медведев, стал отражением взятого Россией курса на двукратное увеличение объема экспорта продукции АПК.

На технологической сессии МАПФ, организованного Минсельхозом РФ при поддержке Россельхозбанка, цифровое будущее агропромышленного рынка обсудили заместитель министра сельского хозяйства Ольга Гатагова, министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов, генеральный директор SAP CIS Андрей Филатов, директор по распространению технологий «Яндекс» Григорий Бакунов, директор по стратегическим партнерствам Google Россия Ольга Суслова и другие спикеры. Основной задачей участников дискуссии стал поиск вариантов ускоренной цифровизации сельского хозяйства.

АО «Россельхозбанк»