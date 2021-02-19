Россельхозбанк упрощает получение кредитов для фермеров

В 2020 году Россельхозбанк выдал порядка 70 млрд рублей кредитных средств малым формам хозяйствования в агробизнесе, увеличив показатель на 16% за год. При этом 81% средств аграриям банк выдал по льготной ставке. РСХБ планирует поддерживать высокие темпы поддержки сельхозбизнеса, внедрить линейку новых коробочных решений, а также существенно расширить возможности цифровых экосистем. Об этом сообщил Председатель Правления банка Борис Листов на XXXII съезде АККОР в Москве.

«Российский АПК стал настоящим драйвером экономики и фактором её восстановления. Это стало возможным благодаря мощной поддержке и упорному труду всего сектора. Но главные участники этого аграрного прорыва — именно работники сельского хозяйства. Наша задача — помочь фермерскому движению России окрепнуть. Ведь в нем колоссальная созидательная сила. Мы работаем для того, чтобы окружить фермеров и жителей села максимально комфортными и удобными сервисами, всегда быть рядом и быть для них больше, чем банк. В конечном итоге мы преследуем глобальную цель — возродить российскую деревню», — сказал Борис Листов.

Владимир Плотников, Президент АККОР, подчеркнул, что фермерское движение России играет все более весомую роль в сельском хозяйстве. Так, с 2015 до 2020 года производство продукции КФХ выросло с 442 до 706 млрд рублей, то есть на 60%.

«Успех фермеров — это успех России. За минувшие годы фермеры стали настоящей опорой АПК страны. Работа фермерского сообщества ответственная и напряжённая, необходима надёжная и постоянная поддержка. Эффективное сотрудничество АККОР и Россельхозбанка характеризует полное отсутствие просроченной задолженности членов организации перед опорным банком АПК. Мы видим и в масштабах страны, и в регионах, как Россельхозбанк идёт навстречу, и мы видим результаты совместной работы. Мы приветствуем создание банком новых продуктов, а также нефинансовых сервисов», — сказал Президент АККОР Владимир Плотников.

Александр Вайс, исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края, отметил, что съезд — это всегда напряженная работа и много полезной информации.

«Интересно было сообщение о продуктах Россельхозбанка, которые представила первый зампредправления банка Ирина Жачкина. Отметил для себя, что все они у нас в работе. В рамках съезда мы провели ряд встреч, в том числе, с руководством Россельхозбанка и его основными специалистами. Отзывы о работе Алтайского филиала положительные. Договорились о совместной работе по новым направлениям. В целом разговор был прагматичный и крайне полезный, как для членов АККОР, так и для развития всего сельского хозяйства в крае», — отметил Александр Вайс.

В 2021 году Россельхозбанк планирует осуществить масштабные улучшения продуктовой линейки для фермерских хозяйств. Разрабатываемые новые тарифные планы оптимизированы под интересы начинающих фермеров, развивающегося бизнеса, а также крупных фермерских хозяйств. Эти предложения будут доступны предпринимателям по более низкой, чем действующие планы, цене, а также будут включать расширенный пакет дополнительных услуг. В частности, совещания с АККОР выявили потребность аграриев в консультациях по землепользованию — теперь юридические консультации войдут в пакетные предложения.

Банк также продолжит работу по упрощению процедуры выдачи кредитов. В 2020 году доля заявок, рассмотренных по ускоренной процедуре до 3 дней, выросла с 6% до 15%, а до 10 дней — с 28% до 40%. В 2021 году планируется внедрить кредитный конвейер. Он позволит ускорить процесс рассмотрения заявки и принятия решения до 4 часов.

Инновации заметно преобразуют запущенные в 2020 году экосистемы для аграриев. Интернет-площадка В2В Своё Фермерство, где в цифровом формате собраны товары, услуги и сервисы для эффективного ведения агробизнеса, прирастет возможностью онлайн-оформления кредитов, лизинга, а также образовательной площадкой АгроТВ. На ней фермеры смогут найти видео, обучающие разным аспектам сельскохозяйственной деятельности.

Пополнится и функционал интернет-площадки В2С Своё Родное, которая предназначена для сбыта фермерской продукции и продвижения агротуризма. Например, фермеры смогут проводить акции на свои товары, внедрять промокоды и делать скидки, а также напрямую предлагать свои услуги бизнесу из сегмента HoReCa. Планируется также запустить сервис совместных закупок фермерской продукции для экономии средств пользователей системы.

Борис Листов также обратил внимание на важность подготовки кадров для АПК. Россельхозбанк продолжает реализовывать масштабный образовательный проект «Школа фермера». Впервые он был реализован в Башкортостане, Ставропольском крае, Московской и Новосибирской областях в 2020 году. Второй этап обучения созданию и ведению рентабельного агробизнеса стартует 24 февраля в 15 регионах страны. В целом к концу 2021 года банк планирует повысить профессиональные компетенции порядка 1000 человек.

АО «Россельхозбанк»