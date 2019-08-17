Россельхозбанк увеличит кредитную поддержку крупнейшего аграрного региона России

В совещании также приняли участие заместитель губернатора Александр Лукьянов, заместитель министра сельского хозяйства края Сергей Межин, представители Правительства региона и Россельхозбанка. В ходе встречи Алексей Жданов представил нового директора Алтайского филиала РСХБ Николая Бойко, подчеркнув, что Банк планомерно укрепляет свои позиции в регионе.

«РСХБ высоко оценивает экспортный потенциал алтайского агросектора и готов предоставить финансовые инструменты поддержки экспортно ориентированным предприятиям региона. Россельхозбанк активно участвует в федеральной программе по льготному кредитованию сельхозтоваропроизводителей. За 7 месяцев 2019 года Алтайский филиал РСХБ направил на поддержку АПК края 4,9 млрд рублей, что на 9% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. Из них по льготной ставке предоставлено 2,5 млрд рублей. Согласно подписанному в апреле соглашению между РСХБ и Администрацией края, мы нарастим вложения в АПК региона», — заявил Алексей Жданов.

«Сотрудничество Правительства Алтайского края и Россельхозбанка вызывает очень большой интерес у наших сельхозтоваропроизводителей, представителей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и, конечно, у жителей нашего края. В настоящее время в общем объеме кредитования сельхозпредприятий Алтайского края 37% приходится на долю Россельхозбанка. Сеть его подразделений охватывает примерно 70% территории региона. Поэтому мы внимательно прислушиваемся к тому, какие есть вопросы в деятельности банка, потому что сегодня это реальная часть инфраструктуры, которая серьезно влияет на положение дел в отраслях АПК», — отметил Виктор Томенко.