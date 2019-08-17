Россельхозбанк увеличит кредитную поддержку крупнейшего аграрного региона России

В совещании также приняли участие заместитель губернатора Александр Лукьянов, заместитель министра сельского хозяйства края Сергей Межин, представители Правительства региона и Россельхозбанка. В ходе встречи Алексей Жданов представил нового директора Алтайского филиала РСХБ Николая Бойко, подчеркнув, что Банк планомерно укрепляет свои позиции в регионе.
«РСХБ высоко оценивает экспортный потенциал алтайского агросектора и готов предоставить финансовые инструменты поддержки экспортно ориентированным предприятиям региона. Россельхозбанк активно участвует в федеральной программе по льготному кредитованию сельхозтоваропроизводителей. За 7 месяцев 2019 года Алтайский филиал РСХБ направил на поддержку АПК края 4,9 млрд рублей, что на 9% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. Из них по льготной ставке предоставлено 2,5 млрд рублей. Согласно подписанному в апреле соглашению между РСХБ и Администрацией края, мы нарастим вложения в АПК региона», — заявил Алексей Жданов.
«Сотрудничество Правительства Алтайского края и Россельхозбанка вызывает очень большой интерес у наших сельхозтоваропроизводителей, представителей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и, конечно, у жителей нашего края. В настоящее время в общем объеме кредитования сельхозпредприятий Алтайского края 37% приходится на долю Россельхозбанка. Сеть его подразделений охватывает примерно 70% территории региона. Поэтому мы внимательно прислушиваемся к тому, какие есть вопросы в деятельности банка, потому что сегодня это реальная часть инфраструктуры, которая серьезно влияет на положение дел в отраслях АПК», — отметил Виктор Томенко.
«На счета сельхозтоваропроизводителей, открытые в Банке, поступает третья часть государственной поддержки отрасли. РСХБ является одним из основных участников государственной программы льготного кредитования АПК в Алтайском крае и выполняет важнейшую функцию по поддержке малых форм хозяйствования. Полагаем, что запуск акселерационной программы экспортного роста для предприятий АПК, которую РСХБ реализует совместно с РЭЦ, а также новые продукты и акции Банка для экспортеров и экспортоориентированных компаний будут востребованы и позволят сельхозтоваропроизводителям упрочить свое присутствие на зарубежных рынках», — рассказал Сергей Межин.
17−18 августа в столице Алтайского края Барнауле впервые состоится фестиваль фермерской еды «СВОЁ». Мероприятие будет проходить в формате масштабного городского праздника. Заявлено участие более 100 фермерских хозяйств, которые представят барнаульцам и гостям города свою продукцию. Россельхозбанк выступает организатором фестиваля с 2017 года.
Алтайский региональный филиал РСХБ начал свою деятельность в 2001 году. Сегодня он обладает сетью офисов, объединяющей 37 точек продаж, расположенных на всей территории Алтайского края и Республики Алтай. Клиентами банка являются более 7300 предприятий различных форм собственности и около 215 тысяч физических лиц.
Источник: АО «Россельхозбанк»