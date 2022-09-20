20 сентября
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Экономика

Россельхозбанку на Алтае клиенты доверили более 45 млрд рублей

Общий совокупный портфель привлеченных средств клиентов в Алтайском региональном филиале Россельхозбанка превысил 45 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 3,6 млрд рублей.

Россельхозбанку на Алтае клиенты доверили более 45 млрд рублей.
Россельхозбанку на Алтае клиенты доверили более 45 млрд рублей.
АО «Россельхозбанк»

Рост наблюдается как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Объем средств корпоративных клиентов приблизился к 24 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 2 млрд, или на 9,5%. Наибольший интерес к размещению свободных средств в депозиты демонстрируют компании среднего и малого бизнеса Алтая. Объем портфеля привлеченных средств данной категории клиентов составил 15 млрд рублей, увеличившись в 2022 году на 1,9 млрд рублей.

Положительная динамика сохраняется в работе с привлечением средств населения Алтайского края и Республики Алтай. За 8 месяцев вклады частных клиентов выросли на 1,6 млрд по сравнению с аналогичной датой прошлого года и превысили 21 млрд рублей. За это время физическими лицами открыто более 26 тыс. новых вкладов.

«Доверие к Россельхозбанку у наших клиентов — это общий успех. Мы стараемся в любых условиях работать с полной отдачей. Прирастаем услугами по дистанционному и мобильному обслуживанию. Это дает свои результаты. Нам удается оставаться привлекательными и надежными для клиентов. Сегодня Россельхозбанк предлагает широкую линейку финансовых инструментов, из которых можно выбрать тот, который подходит для сбережения и преумножения ваших средств», — отметил директор Алтайского регионального филиала Николай Бойко.

До 30 сентября в Россельхозбанке проходит акция «Выгодное решение» для физических лиц, нацеленная на сохранение доходности по вкладам действующих клиентов, желающих досрочно востребовать ранее открытые вклады, открытые в период с 01.03.2022 по 26.05.2022 по различным видам. Для участников акции проценты начисляются и выплачиваются за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе.

Кроме этого, Россельхозбанк предлагает отличные условия по накопительным счетам, которые можно открыть в том числе и через дистанционные каналы обслуживания, например, в мобильном приложении. По данному предложению максимальная ставка составляет 8%, максимальная сумма вклада ничем не ограничена, предусмотрена ежемесячная капитализация, возможность пополнения и ведения расходных операций с сохранением процентной ставки.

АО «Россельхозбанк»

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