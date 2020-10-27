Россиянам рассказали о риске хранения сбережений в долларах

Приход к власти президента-демократа чреват введением новых санкций в отношении России. Одной из ограничительных мер может стать запрет на операции в долларах для российских банков и блокировка их корреспондентских счетов в американских кредитных организациях, считает эксперт.
В этом случае все депозитные и расчетные счета российских резидентов также будут заморожены на неопределенный срок, пишет Lenta.ru.
Пока вероятность такого развития событий невысока, но гипотетически существует, отмечает Русецкий.
Выборы президента США пройдут 3 ноября.