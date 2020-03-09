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Экономика

США и Россия лидируют на мировом рынке экспорта оружия

Россия и США по итогам 2019 года остаются лидерами по продаже оружия, пишет агентство «Федерал Пресс» со ссылкой на исследование СТокгольмского международного института исследований проблем мира.

Владимир Путин в стрелковом центре "Калашников".
Владимир Путин в стрелковом центре "Калашников".
kremlin.ru

За последние пять лет мировой армейский рынок вырос примерно на 5,5%. В первую пятерку лидеров входят США, Россия, Китай, Германия и Франция.

Но если Штаты за последний год увеличили объемы оружейного экспорта на 23%, то Россия, наоборот, уменьшила на 18%. Однако крепкие позиции на Ближнем Востоке и в Турции позволяют нам оставаться в числе лидеров.

Доля экспорта российского оружия составляет на мировом рынке около 21%, по данным Стокгольмского института. В числе наиболее закупаемых вооружений ЗРК С-400, автоматы «Калашникова», авиационную военную технику.

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