США и Россия лидируют на мировом рынке экспорта оружия

За последние пять лет мировой армейский рынок вырос примерно на 5,5%. В первую пятерку лидеров входят США, Россия, Китай, Германия и Франция.
Но если Штаты за последний год увеличили объемы оружейного экспорта на 23%, то Россия, наоборот, уменьшила на 18%. Однако крепкие позиции на Ближнем Востоке и в Турции позволяют нам оставаться в числе лидеров.
Доля экспорта российского оружия составляет на мировом рынке около 21%, по данным Стокгольмского института. В числе наиболее закупаемых вооружений ЗРК С-400, автоматы «Калашникова», авиационную военную технику.