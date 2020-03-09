США и Россия лидируют на мировом рынке экспорта оружия

Россия и США по итогам 2019 года остаются лидерами по продаже оружия, пишет агентство «Федерал Пресс» со ссылкой на исследование СТокгольмского международного института исследований проблем мира.

За последние пять лет мировой армейский рынок вырос примерно на 5,5%. В первую пятерку лидеров входят США, Россия, Китай, Германия и Франция.

Но если Штаты за последний год увеличили объемы оружейного экспорта на 23%, то Россия, наоборот, уменьшила на 18%. Однако крепкие позиции на Ближнем Востоке и в Турции позволяют нам оставаться в числе лидеров.

Доля экспорта российского оружия составляет на мировом рынке около 21%, по данным Стокгольмского института. В числе наиболее закупаемых вооружений ЗРК С-400, автоматы «Калашникова», авиационную военную технику.