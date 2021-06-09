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Экономика

Россия может утратить лидерство по экспорту газа

Правительство России допустило, что страна в 2024 году может потерять лидерство по объемам экспорта газа в мире, передает РИА Новости со ссылкой на данные плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года.

Газ.
Газ.
СС0

Из документа следует, что в ближайшие два года РФ сохранит за собой первую строчку в числе тройки крупнейших поставщиков газа на международный рынок. При этом перспективы на 2024 года менее определенны — Россия может удержать позицию, а может оказаться и вторым по величине экспортером голубого топлива.

В настоящее время РФ, в первую очередь, экспортирует газ в Европу. В 2019 году страна экспортировала около 261 млрд кубометров газа. Среди крупнейших поставщиков — Катар с объемом экспорта 143 млрд кубометров, США с показателем 132 млрд, Норвегия с 111 млрд кубометров газа и Австралия со 100 млрд кубометров.

По словам директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, наибольший потенциал роста добычи газа сегодня есть у США и Катара, которые могут подняться на первую строчку списка крупнейших экспортеров.

При этом эксперт подчеркнул, что отстоять лидерство в этом отношении любой ценой — не самый разумный подход, поскольку куда важнее, чтобы любые новые проекты приносили прибыль, валютную выручку и налоги в бюджет.

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