Россия обошла Иран, Сирию и КНДР по числу санкций против себя

После начала спецоперации Россия стала страной-лидером по числу введенных против нее санкций, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Число подсанкционных объектов в России, по последним данным, превышает 5,5 тыс., причем более половины из них попали под ограничения с 22 февраля.

Раньше по количеству санкций лидировал Иран — 3616. Эти меры были введены в течение десятилетия, в основном — за ядерную программу и поддержку терроризма.

Следом идут Сирия (2608), КНДР (2077), Венесуэла (651), Мьянма (510) и Куба (208).

Больше всего санкций против России ввела Швейцария (568), она обошла Евросоюз (518), Канаду (454), Австралию (413) и США (243).