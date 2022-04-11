Россия обратится в суд в случае дефолта

Министр финансов Антон Силуанов заявил об обращении России в суды в случае объявления ей дефолта. Об этом чиновник сказал в интервью газете « Известия ».

Россия добросовестно пыталась расплатиться с внешними кредиторами, перечисляя соответствующие суммы в валюте в оплату долга. Но Запад всеми способами намерен искусственно создать «рукотворный дефолт» — заблокированы валютные счета, не проводятся платежи и так далее, считает глава Минфина.

«Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс. Нам придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности», — сказал министр.

По его словам, нынешний кризис показал, что «все базовые западные устои, основанные на демократии, неприкосновенности частной собственности и других западных ценностях, рушатся», поэтому Москва ставит под «большое сомнение» и вопрос объективности западной судебной системы.

По данным Минфина, общий объем госдолга России оценивается в 21 трлн рублей, из них 4,5−4,7 трлн — займы на внешних рынках.