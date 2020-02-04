Россия поможет Индии разработать собственный пассажирский самолет

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью РИА «Новости» рассказал, что Россия может принять участие в разработке индийского регионального пассажирского самолета.

Мантуров отметил, что Индия уже работает над созданием своего 90-местного самолета — RTA90-NG. Лайнер будет иметь как турбовинтовой, так и турбовентиляторный вариант.

«Обсуждается вопрос возможного российского участия в проекте создания индийского регионального турбовинтового самолета, который презентовала Национальная аэрокосмическая лаборатория Индии (NAL)», — сказал Мантуров.

NAL предложила построить в общей сложности семь моделей в различной конфигурации с различными двигателями и ведет переговоры с мировыми производителями двигателей.

На данный момент рассматриваются компании Pratt & Whitney и General Electric. А также фирмы авионики — Rockwell Collins и Diehl Aerospace — для поставки готовых критических компонентов для программы.

Потребность в RTA90-NG на индийском рынке составит около 250−300 единиц — как для турбовинтового, так и для турбовентиляторного варианта.