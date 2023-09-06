Россия продлила сокращение экспорта нефти до конца 2023 года. Как это отражается на долларе

Новак отметил, что так страна пытается минимизировать риски снижения цен на нефть.
Напомним, Россия с августа добровольно сократила поставки нефти за границу на 500 тыс. баррелей в сутки. Тогда курс доллара поднялся выше 100 рублей. Сейчас он держится на отметке 97,54 рублей.
После этого ЦБ резко увеличил ключевую ставку с 8,5% до 12%.
Также предложили изменить условия льготной ипотеки - первоначальный взнос хотят величить с 15 до 20%. Кроме того, власти обсуждают снижение на 0,5 п. п. предельной величины субсидии кредитным организациям.