Россия стремительно наращивает отгрузку товаров в Китай

Объем торговли Москвы и Пекина за первые два месяца 2019 года составляет 16 млрд долларов. Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает ТАСС .

За январь и февраль рост товарооборота между Китаем и Россией произошел за счет импорта из России. Он вырос на 7,5% до почти 9 млрд долларов. Экспорт китайской продукции сократился на 4,8% до 7 млрд.

В 2018 году Москва и Пекин увеличили товарооборот на 27,1%, до 107 млрд долларов. Экспорта из Китая за год увеличился на 12% (48 млрд долларов), а импорта российских товаров — на 42,7% (59 млрд долларов).

Между тем товарооборот между Китаем и США с начала 2019-го упал на 19,9% и составил 76,5 млрд долларов.