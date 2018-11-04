Россия успешно запустила спутник «Глонасс-М»

Разгонный блок «Фрегат» после штатного отделения от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б» успешно вывел на орбиту спутник «Глонасс-М». Об этом в воскресенье журналистам рассказали в Минобороны РФ, сообщил ТАСС.

«Стартовавшая в субботу 3 ноября в 23:17 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М», — сказали в ведомстве.

Спутник принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС, с ним налажена устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы спутника, по данным ведомства, функционируют нормально.

Космический аппарат, отметили в Минобороны, пополнил орбитальную группировку «Глонасс». Сейчас в ее составе — 27 космических аппаратов, из которых один — «Глонасс-К» — проходит летные испытания и один — «Глонасс-М» — на техобслуживании.

Как напомнили в военном ведомстве, в 2018 году уже запускали космический аппарат «Глонасс» — 17 июня, запуск 3 ноября стал вторым.

Летные испытания «Союза-2» начались 8 ноября 2004 года на космодроме Плесецк. С тех пор проведены 36 пусков таких ракет этапов модернизации 1а, 1б и 1в. В 2018 году «Союз-2» запускали с Плесецка четыре раза.

Ракета «Союз-2» заменила «Союз-У». Эта ракета-носитель эксплуатировалась в 1973—2012 годах. За это время с Плесецка осуществили 435 пусков «Союзов-У» и вывели на орбиту порядка 430 космических аппаратов.