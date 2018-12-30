Россия запретила ввозить из Украины пиво, шоколад и еще около 50 видов продукции

29 декабря Россия запретила ввозить из Украины множество товаров. Постановление об этом опубликовано на сайте правительства. В список запрещенных попали продукты питания, непродовольственные и промышленные товары. Запрет распространяется на позиции, которые поставлялись в Россию транзитом через украинскую территорию.

Из пищевых продуктов ко ввозу запрещаются:

пшеница и хлебобулочные изделия;

готовая и консервированная рыба;

икра осетровых и ее заменители;

шоколад и другие содержащие какао продукты;

кондитерские изделия из сахара без какао;

пиво , вино и виноградное сусло;

вино и виноградное сусло; подсолнечное , сафлоровое и хлопковое масло;

сафлоровое и хлопковое масло; консервированные и свежие овощи и фрукты , орехи и фруктовые соки

орехи и фруктовые соки джемы , фруктовое желе , мармелады и пюре;

фруктовое желе мармелады и пюре; этиловый неденатурированный спирт , спиртовые настойки , ликеры и прочие спиртные напитки. ​

Попало под запрет и различное промышленное, торговое и сельскохозяйственное оборудование:

газовые турбины и турбины на водяном пару;

паровые котлы;

части жидкостных насосов;

дизельные и электрогенераторы , трансформаторные установки;

трансформаторные установки; электрические проводники и др.;

аппараты для очистки , сортировки или калибровки семян и бобовых;

сортировки или калибровки семян и бобовых; тракторы , прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства;

прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства; оборудование для мукомольной и сахарной промышленности;

машины для приготовления кормов для животных;

доильные аппараты;

сеялки , сажалки , рассадопосадочные машины и др.;

сажалки рассадопосадочные машины и др.; оборудование для демонстрации и хранения товаров , в том числе морозильные камеры и витрины​;

в том числе морозильные камеры и витрины​; грелки и комбинированные грелки;

коробки передач , вариаторы , трансмиссионные валы;

вариаторы трансмиссионные валы; машины для смешивания минеральных веществ с битумом.

Запрещен также ввоз сырьевых товаров, средств для гигиены и бытовой химии:

древесно-стружечные плиты;

галька , гравий и щебень;

гравий и щебень; картон , бумага , настенные обои и покрытия из текстиля;

бумага настенные обои и покрытия из текстиля; поверхностно-активные вещества , моющие и чистящие средства;

моющие и чистящие средства; подгузники , пеленки , женские прокладки и тампоны.

Ранее о том, что в качестве ответной меры на санкционные ограничения со стороны Украины Россия вводит запрет на импорт украинских товаров, сообщил в своем Twitter премьер-министр Дмитрий Медведев. Какие именно товары попали под запрет, глава кабмина не раскрыл, но отметил, что уже подписал соответствующее постановление.

После этого правительство сообщило, что ограничительные меры коснулись сельхозпродукции, сырья, промышленных товаров и продовольствия с Украины. ​Документ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее Россия уже вводила ограничения на ввоз товаров из Украины в 2016 году — на свинину, овощи, сыры, фрукты, молочные продукты и ряд других. Доля товаров, ввоз которых запретили в 2018 году, составила 10% от общего объема импорта из Украины в Россию в 2017 году в денежном выражении (468,9 млн. долларов от 4,912 млрд долларов).