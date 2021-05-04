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Экономика

Россиян могут наказывать за досрочное погашение кредита

C 2011 года российские банки обязаны предоставлять заемщикам право досрочного погашения кредитов без начисления комиссий и дополнительных платежей. Если это не прописано в договоре, то заемщик в течение 30 дней должен предупредить кредитную организацию о планах выплатить долг.

Кредит.
Кредит.
СС0.

Однако не все банки следуют закону и могут наказать заемщика штрафом за нарушение договора, рассказал агентству «Прайм» адвокат Алексей Гавришев.

Банки не имеют права отказать клиенту в намерении погасить свой долг досрочно. Поэтому если они отказываются принять заявление или препятствуют другими способами, нужно потребовать от них обосновать такие действия в письменном виде, указал другой юрист Егор Редин.

Если банк все же наложил штраф за досрочное погашение кредита, решение можно оспорить в суде, пишет Lenta.ru. После погашения банковской задолженности необходимо получить подтверждающий это документ с подписью ответственного сотрудника и печатью. Это будет официальным подтверждением того, что банк не имеет претензий к клиенту, а он исполнил свои обязательства перед кредитной организацией.

Между тем юрлицам и физлицам экономически невыгодно погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.

Компаниям лучше растянуть выплаты по займу в том случае, если руководство не уверено, что справится с последствиями кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, утверждает эксперт.

По его словам, даже при переплате процентов в таком случае юридическому лицу будет проще выжить.

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